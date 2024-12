Acathia Capital aumenta la quota nella piattaforma svedese di risparmi Futur

FRANCOFORTE, Germania: Acathia Capital ha firmato la sua transazione secondaria guidata da GP, aumentando in tal modo la sua quota in Futur, la principale piattaforma svedese di pensioni e risparmi. Per questo investimento, Acathia Capital si basa su Montana Capital Partners, un manager di investimenti di capitali privati a livello globale e parte di PGIM, l'attività di gestione di investimenti globali di Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU). MCP ha il ruolo di principale investitore in questa transazione, assieme a una compagnia di assicurazioni tedesca.

Dal 2019, Acathia Capital e la società scandinava di gestione di capitali privati Polaris Private Equity hanno gestito insieme l'investimento in Futur, assieme a 3 co-investitori passivi. In questa transazione, Acathia Capital ha acquisito titoli da un co-investitore attraverso il suo nuovo veicolo Fjord Pension SCS.

Fonte: Business Wire

