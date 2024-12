Adara Ventures sostiene la startup SatVu, specializzata in ambito di imaging avanzato a infrarossi, con il primo investimento del suo fondo per l'energia

MADRID: Adara Ventures ha annunciato il suo investimento nella startup SatVu, leader nella tecnologia all'avanguardia di imaging termico, registrando così il primo investimento dal fondo di nuova costituzione Adara Ventures Energy Fund. La società europea di venture capital ha co-gestito il round da 20 milioni di sterline insieme agli investitori esistenti.

Grazie a una tecnologia a infrarossi proprietaria per acquisire i dati termici con la più elevata risoluzione al mondo, SatVu è in grado di monitorare da satelliti a bassa orbita, rendendo disponibili nuove informazioni. L'investimento accelererà il lancio di nuovi satelliti, HotSat-2 e HotSat-3, per fornire dati termici fondamentali per l'analisi della produzione di energia, l'efficienza, l'attività industriale e il movimento delle emissioni.

Fonte: Business Wire

