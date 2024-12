Salgenx presenta la rivoluzionaria batteria a flusso redox ad acqua salata per lo stoccaggio energetico su scala di rete

MADISON, Wis.: Salgenx, una divisione di Infinity Turbine LLC, annuncia con orgoglio il lancio della sua rivoluzionaria batteria a flusso redox ad acqua salata, che offre un'alternativa sostenibile ed economicamente efficiente rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio per lo stoccaggio energia su scala di rete.

I principali vantaggi della batteria a flusso redox ad acqua salata:

Maggior sicurezza: grazie all'utilizzo di materiali ininfiammabili e non tossici, la batteria ad acqua salata riduce nettamente i rischi associati a sbalzi termici e incendi e garantisce un funzionamento più sicuro rispetto ai corrispettivi prodotti agli ioni di litio.

Sostenibilità ambientale: realizzata con materiali largamente disponibili e rispettosi dell'ambiente, tra cui il biochar di bambù, la batteria riduce al minimo l'impatto ambientale e semplifica i processi di riciclo, promuovendo così l'approccio all'economia circolare.

Convenienza in termini di costi: l'utilizzo di risorse ampiamente disponibili riduce i costi di produzione, facendone una soluzione finanziariamente sostenibile per le esigenze di accumulo energia su larga scala.

Scalabilità e durata: è una batteria progettata per una facile scalabilità ed è adattabile per rispondere alle crescenti richieste di energia. La sua robusta architettura garantisce un ciclo di vita prolungato notevoli capacità di scarica, e fornisce performance affidabili nel tempo.

Applicazioni innovative:

Oltre all'accumulo energia, la batteria Salgenx a flusso redox ad acqua salata offre capacità multifunzionali, tra cui:

Desalinizzazione: produzione contemporanea di acqua dolce durante il processo di carica, per risolvere i problemi di carenza idrica.

Accumulo termico: il vantaggio offerto da una batteria a flusso su scala di rete è la capacità di stoccare simultaneamente acqua calda o fredda, il che la rende un dispositivo di accumulo energia termica (TES). Ogni batteria può contenere fino a 48.000 litri di energia termica liquida.

Queste caratteristiche esclusive fanno della batteria Salgenx una soluzione versatile per diverse applicazioni industriali, migliorandone la proposta di valore nel mercato dell'accumulo energia.

Capacità su scala di rete:

Il sistema Salgenx è progettato per l'accumulo di energia su larga scala ed è quindi ideale per le aziende di pubblico servizio e per l'integrazione delle rinnovabili. Il suo design modulare consente un'espansione fluida, soddisfa diversi requisiti energetici e contribuisce alla stabilità e alla resilienza della rete.

Informazioni su Salgenx:

Salgenx, una divisione di Infinity Turbine LLC, è specializzata in soluzioni innovative per l'accumulo energia. Impegnata nella sostenibilità e nel progresso tecnologico, Salgenx sviluppa prodotti all'avanguardia che rispondono alle esigenze dinamico del settore energetico.

Sito web dedicato alla batteria ad acqua salata: https://salgenx.com

Sito web dedicato alla turbina Infinity: https://www.infinityturbine.com

Fonte: Business Wire

