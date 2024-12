Gli scanner OPEX® Falcon+® RED™ nominati prodotto dell'anno per l'imaging ad alto volume

L'esclusiva funzione One-Touch di Falcon+ RED per l'estrazione della posta e la scansione dei documenti offre ai clienti un'elaborazione efficiente, accurata e sicura dei documenti

MOORESTOWN, NEW JERSEY: OPEX® Corporation, leader globale nell'automazione di prossima generazione che fornisce soluzioni per l'automazione di documenti, posta e magazzino, ha ricevuto un premio di settore per la linea Falcon+® RED™ di scanner innovativi che consolidano le fasi di preparazione manuale in un unico processo snello e one-touch.

La linea Falcon+ RED è stata nominata vincitrice nella categoria Imaging Product of the Year: High Volume durante l'evento della rivista Document Manager dei DM Awards che si è tenuta a Londra a novembre. I vincitori dei DM Award per i prodotti e le aziende sono votati dai lettori della rivista DM, tra cui figurano anche colleghi e dirigenti del settore.

Fonte: Business Wire

