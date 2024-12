DataXstream lancia OMS+ Cloud per SAP S/4HANA Cloud Public Edition

Il nuovo prodotto offerto offre funzionalità di gestione degli ordini e di punti vendita B2B agli utenti SAP Public Cloud in tutto il mondo

WILLIAMSBURG, Virginia: DataXstream LLC, un partner SAP® di livello Gold che crea app approvate e sviluppa soluzioni innovative per la commercializzazione e distribuzione di prodotti e servizi SAP, oggi ha lanciato OMS+ Cloud per SAP S/4HANA Cloud Public Edition.

Da oltre un decennio OMS+ semplifica i complessi processi di vendita e ordinazione per utenti SAP negli ambienti SAP ECC e S/4HANA Cloud Private Edition. Ma le cifre di recenti previsioni effettuate da Gartner mostrano che la spesa in tutto il mondo per servizi cloud pubblici sta aumentando significativamente e raggiungerà un totale di 723,4 miliardi di USD nel 2025, con un aumento del 19% in Cloud Application Services (SaaS).

Fonte: Business Wire

