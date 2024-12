LTIMindtree annuncia la sigla di una partnership e un investimento strategico in Voicing.AI, una soluzione IA agentica per i processi di coinvolgimento dei clienti

WARREN, New Jersey e MUMBAI, India: LTIMindtree USA Inc., un’affiliata di LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una società di livello internazionale che offre soluzioni digitali e servizi di consulenza tecnologica, ha annunciato la sigla di una partnership che include un investimento strategico in Voicing.AI, una start-up di nuova generazione. Questa partnership è in linea con la strategia LTIMindtree – IA in tutto, tutto per l’IA e l’IA per ognuno. La tecnologia proprietaria di Voicing.AI offre funzionalità vocale analoga a quella umana in oltre 20 lingue con intelligenza conversazionale, contestuale ed emozionale, in ciò a cui in genere si fa riferimento con ‘IA agentica’.

LTIMindtree mira a plasmare nuovamente il futuro dei processi aziendali utilizzando piattaforme guidate dall’IA.

Fonte: Business Wire

