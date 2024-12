Curtiss-Wright e Sintavia consegnano il primo componente per sottomarino impiegando una girante costruita mediante tecnologia additiva per l’installazione in un’unità navale della marina militare statunitense

CHESWICK, Pennsylvania: La business unit EMS di Curtiss-Wright oggi ha annunciato di avere consegnato il primo componente per sottomarino dotato di una girante costruita mediante stampa 3D, che sarà installato in un’unità navale della marina militare statunitense.

Curtiss-Wright EPD (Engineered Pump Division) con sede a Bethlehem, in Pennsylvania, Bechtel Plant Machinery Inc. (BPMI) con sede a Monroeville, in Pennsylvania, e Sintavia, LLC con sede a Fort Lauderdale, in Florida, hanno collaborato nelle fasi di sviluppo, fabbricazione, collaudo e fornitura del primo componente per sottomarino impiegando un pezzo metallico qualificato realizzato mediante stampa 3D. Sintavia, una delle principali imprese nella progettazione e fabbricazione di componenti cruciali per il settore difesa costruiti tramite tecnologia additiva, ha fornito la girante realizzata con tale tecnologia dopo una rigorosa procedura di qualificazione.

Fonte: Business Wire

