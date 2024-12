La nuova ricerca di NetApp svela che un'azienda su cinque non è in grado di recuperare i dati dopo un attacco informatico

Un sondaggio tra i leader della cybersecurity evidenzia l'importanza della classificazione dei dati per migliorare la resilienza informatica

SAN JOSE, California: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di strutture dati intelligenti, ha annunciato oggi la pubblicazione del suo più recente rapporto in cui si analizza lo stato della sicurezza informatica e che offre informazioni fruibili per aiutare le organizzazioni a rafforzare la loro resilienza informatica. Lo studio di Futurum Group "Cloud, Complexity, AI: The Triple Threat Demanding New Cyber Resilience Strategies" sponsorizzato da NetApp, offre un'analisi completa delle minacce informatiche in evoluzione e delle strategie di resilienza.

Lo studio, condotto tra più di 1.300 leader della sicurezza informatica in tutti i settori industriali del mondo, rivela che oltre il 54% delle organizzazioni ha subito un attacco informatico negli ultimi 12-18 mesi, e che una su cinque non è riuscita a recuperare i dati persi.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita