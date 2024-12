LR Health & Beauty registra una forte crescita delle vendite del 7,2%

L'azienda di social commerce nel settore degli integratori alimentari e dei cosmetici presenta il rapporto per il terzo trimestre 2024

AHLEN, Germania: LR Health & Beauty - azienda leader in Europa nel settore del social commerce digitale - ha pubblicato il rapporto per il terzo trimestre 2024 e ha potuto confermare il suo trend di crescita. L'azienda, specializzata in integratori alimentari e prodotti cosmetici, ha aumentato le vendite di un notevole 7,2% nel terzo trimestre, raggiungendo i 69,4 milioni di euro. L'elevata domanda della nuova linea di cosmetici decorativi LR ZEITGARD Signature e l'arrivo di numerosi nuovi partner commerciali grazie al riallineamento dei progetti di carriera sono stati i principali fattori che hanno contribuito a questo risultato.

Il lancio di una linea di cosmetici decorativi sostiene la tendenza alla crescita

In ottobre, LR Health & Beauty ha ampliato la propria gamma di prodotti includendo la linea di make-up LR ZEITGARD Signature, il cui lancio è stato considerato tra quelli di maggiore successo nella storia dell'azienda. Questo evento rappresenta un proseguimento dei lanci di mercato di successo del recente passato.

Per l'amministratore delegato e portavoce del consiglio di amministrazione, Andreas Laabs, era chiaro che la nuova soluzione di prodotto sarebbe stata accolta molto favorevolmente: "Negli ultimi anni abbiamo notato il desiderio crescente dei nostri partner di avere una linea di make-up di alto livello. Con LR ZEITGARD Signature rispondiamo a questa esigenza". La gamma, composta da un totale di 19 prodotti di alta qualità, offre una performance impressionante ai partner di vendita e ai clienti grazie alla combinazione di texture nutrienti e tecnologie innovative.

Il riallineamento dei progetti di carriera garantisce un afflusso di partner commerciali

Inoltre, l'aumento notevole di nuovi partner di vendita e lo sviluppo ininterrotto delle carriere di vendita esistenti stanno contribuendo alla crescita del successo dell'azienda con sede nella città di Ahlen. Questo sviluppo è da ricercare nel completo riallineamento dei progetti di carriera per i partner commerciali. Da un lato, ciò offre alla partnership LR una maggiore sicurezza nello sviluppo della propria attività e, dall'altro, crea incentivi più interessanti per l'ulteriore sviluppo della propria indipendenza.

LR Health & Beauty si prepara alla crescita futura

Con il nuovo marchio LR ZEITGARD Signature e il riallineamento dei progetti di carriera, l'azienda sta definendo un percorso importante per uno sviluppo sostenibile e redditizio in futuro. LR si sta preparando alla crescita futura anche con il nuovo centro logistico presso la sede di Ahlen, entrato in funzione nell'ottobre 2024. Un sistema di stoccaggio all'avanguardia garantisce un aumento dell'efficienza e migliora le opzioni di scalabilità. "Quest'anno abbiamo lanciato importanti iniziative che avranno pieno effetto nel prossimo anno. In questo contesto, siamo ben posizionati per affrontare un anno ancora più ricco di successi", riferisce Andreas Laabs.

Il rapporto relativo al terzo trimestre del 2024 è disponibile sul sito web dell'azienda all'indirizzo https://ir.lrworld.com/

LR Group

All'insergna del motto "More quality for your life", il gruppo LR con sede ad Ahlen/in Westfalia produce e commercializza con successo vari integratori alimentari e prodotti cosmetici di alta qualità in 32 paesi. In qualità di azienda di social commerce, LR sostiene lo scambio personale all'interno della sua comunità con soluzioni digitali efficienti. Lo strumento olistico "LR neo" offre alla partnership internazionale tutti i dati e le informazioni chiave rilevanti per l'attività di LR da un unico pannello di controllo.

LR si è affermata sul mercato dal 1985 come azienda "people business" che si concentra sulle persone e sulla consulenza personale. In un'epoca di cambiamenti nel mondo del lavoro, il modello di business si rivolge in particolare a coloro che sono alla ricerca di una maggiore flessibilità, di un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e di una maggiore indipendenza finanziaria.

Da più di 20 anni, la lavorazione dell'aloe vera è una delle competenze principali di LR. Per i prodotti viene utilizzato solo il prezioso interno della foglia. Ad Ahlen, l'azienda ha creato uno dei più moderni stabilimenti di produzione di aloe vera per gel da bere in Europa.

Nell'autunno del 2009 LR ha fondato il LR Global Kids Fund e.V., che sostiene in modo efficiente e senza burocrazia i bambini bisognosi e le loro famiglie in molti paesi del mondo, in collaborazione con le istituzioni locali. Per ulteriori informazioni sul nostro impegno per la sostenibilità, si prega di leggere il nostro rapporto sulla sostenibilità.

LR conta attualmente circa 1.200 dipendenti e centinaia di migliaia di membri registrati della comunità.

