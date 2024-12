Bluefin amplia il team di dirigenza senior per promuovere la crescita

La nuova dirigenza europea e delle vendite globali apporta una vasta esperienza nel settore dei pagamenti

ATLANTA: Bluefin, il leader riconosciuto dei pagamenti nelle tecnologie di criptazione e tokenizzazione convalidate PCI che proteggono i pagamenti e i dati sensibili, oggi ha annunciato l'arrivo di Andrew Monroe come Chief Revenue Officer e Cheng Chieh Chen come Senior Vice President per l'Europa.

Con l'incarico di Chief Revenue Officer, Andrew apporta una vasta esperienza nell'accelerazione della crescita del fatturato nel settore dei pagamenti, più recentemente come VP delle vendite e Amministratore delegato per il Nord America presso Worldline. Con più di 17 anni di esperienza nel fintech e oltre 20 anni nell'e-commerce, Andrew aiuterà a promuovere la crescita delle vendite mentre la società amplia la sua presenza a livello globale.

Fonte: Business Wire

