Entravision Smadex dà il benvenuto a Jamil Downey nel ruolo di Vicepresidente e Responsabile generale per le Americhe per dare impulso all'espansione negli Stati Uniti

SANTA MONICA, California: Entravision (NYSE: EVC), una delle principali imprese tecnologiche nel settore pubblicitario e dei media, annuncia la nomina di Jamil Downey al ruolo di Vicepresidente e Responsabile generale per le Americhe, in cui dirigerà le attività della piattaforma tecnologica per smart TV e pubblicità mobile Smadex – rispondendo direttamente al Chief Revenue Officer Phil Gontier – guidandone la strategia di espansione, sulla scia della sua forte crescita, e sfruttando la vasta presenza di Entravision nel settore e i consolidati rapporti stretti da quest’ultima per accelerare il successo.

Jamil vanta una lunga esperienza maturata durante la sua permanenza in carica presso Apple, dove ha diretto iniziative ad alto impatto nell’ambito del business Apple Search Ads.

Fonte: Business Wire

