Reply ottiene la specializzazione Generative AI nel Google Cloud Partner Advantage Program

TORINO, Italia: Reply, system integrator e società di consulenza globale, ha annunciato che, grazie alle sue società Go Reply e Machine Learning Reply, ha ottenuto la Generative AI Specialization all’interno del Google Cloud Partner Advantage Program. Questo riconoscimento posiziona Reply come uno dei primi partner a ricevere questa specializzazione, evidenziando le sue competenze nello sviluppo di soluzioni di Generative AI con Vertex AI di Google Cloud.

La Generative AI Specialization conferma l'impegno di Reply nell'offrire soluzioni innovative di Generative AI basate sulle tecnologie di Google Cloud, in grado di rispondere alle principali sfide che le aziende si trovano oggi a dover affrontare nei diversi settori in cui operano. Tra le soluzioni più rilevanti sviluppate da Go Reply e Machine Learning Reply vi sono:

Applicazione di enterprise search : per un importante brand di lusso, Reply ha progettato un'interfaccia conversazionale che permette anche a personale non tecnico di accedere e analizzare in modo efficace i dati contenuti nei manuali tecnici.

: per un importante brand di lusso, Reply ha progettato un'interfaccia conversazionale che permette anche a personale non tecnico di accedere e analizzare in modo efficace i dati contenuti nei manuali tecnici. AI Legal Agent : per un gruppo attivo nel settore dei media e della comunicazione, Reply ha realizzato un motore di ricerca RAG (Retrieval-Augmented Generation) basato su Vertex AI. Questo strumento ottimizza la produttività, identificando rapidamente i paragrafi più pertinenti nei documenti legali e semplificando i processi decisionali.

: per un gruppo attivo nel settore dei media e della comunicazione, Reply ha realizzato un motore di ricerca RAG (Retrieval-Augmented Generation) basato su Vertex AI. Questo strumento ottimizza la produttività, identificando rapidamente i paragrafi più pertinenti nei documenti legali e semplificando i processi decisionali. Piattaforma AI per il settore assicurativo : Reply ha creato una piattaforma centralizzata di Generative AI per semplificare le operation legate all’intelligenza artificiale e agevolare il deployment di applicazioni AI nel settore assicurativo.

: Reply ha creato una piattaforma centralizzata di Generative AI per semplificare le operation legate all’intelligenza artificiale e agevolare il deployment di applicazioni AI nel settore assicurativo. Soluzione di analisi contratti: per un'azienda di beni di consumo, Reply ha implementato una soluzione basata su Vertex AI, Document AI e Gemini Pro che, con una notevole precisione nell'estrazione e nella classificazione dei dati, consente di ottenere informazioni dettagliate sui contratti e di migliorare significativamente il controllo delle spese.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto la Generative AI Specialization nel Google Cloud Partner Advantage Program”, ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply. “Questo riconoscimento conferma il nostro impegno nel fornire soluzioni di AI avanzate e personalizzate per le diverse esigenze dei nostri clienti. Combinando le avanzate tecnologie di AI generativa di Google Cloud con la nostra esperienza, siamo sempre più in grado di generare valore concreto e promuovere l'innovazione per i nostri clienti”.

In qualità di Google Cloud Premier Partner, Reply offre un supporto completo alle organizzazioni nell'adozione delle tecnologie Google Cloud, combinando consulenza per la trasformazione digitale e servizi gestiti. Grazie a società altamente specializzate, Reply implementa piattaforme su misura e soluzioni pronte all'uso con un time-to-market ridotto, costruite nativamente su Google Cloud.

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

