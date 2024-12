Rigaku annuncia il rilevatore XSPA-200 ER per il sistema di diffrazione a raggi X

Supporta l'analisi pratica e altamente sensibile in uno strumento da banco

TOKYO: Rigaku Corporation (sede centrale: Akishima City, Tokyo; presidente e CEO: Jun Kawakami; di seguito “Rigaku”), società del gruppo Rigaku Holdings Group e partner di soluzioni globali nei dispositivi di analisi a raggi X, ha iniziato a ricevere ordini per il XSPA-200 ER, un rilevatore array di pixel a raggi X senza soluzione di continuità.

XSPA-200 ER utilizza una elevata risoluzione energetica per eliminare gli aumenti del rumore di fondo dai campioni. In questo modo, XSPA-200 ER consente misurazioni ad alta sensibilità anche in campioni contenenti metalli di transizione, come materiali in acciaio e batterie. In precedenza, queste misurazioni richiedevano grandi apparecchiature per le analisi a raggi X; con l'arrivo del XSPA-200 ER, l'analisi può essere realizzata utilizzando analizzatori a raggi X da banco come il MiniFlex.

Fonte: Business Wire

