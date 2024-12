Mindbreeze nominata un Leader nel modello di valutazione dei vendor del 2024 IDC MarketScape: Dedicated Knowledge Management Solutions

CHICAGO: Mindbreeze, una delle principali realtà internazionali nel settore dell’intelligence aziendale basata sull’IA, è stata nominata un Leader nel modello di valutazione dei vendor del 2024 IDC MarketScape: Dedicated Knowledge Management Solutions (doc. n. US51541224, dicembre 2024).

Mindbreeze InSpire sta trasformando il futuro dell’intelligence aziendale, rivoluzionando il modo in cui le imprese rendono utilizzabile la potenza dei loro dati. Basata sulla tecnologia di agenti IA all’avanguardia, integra e analizza dati strutturati e non strutturati provenienti da una vasta gamma di sistemi, trasformando la complessità in chiarezza. Creando percorsi dinamici lungo informazioni approfondite Mindbreeze InSpire genera dati preziosi in base al contesto, iper-attinenti per i dipendenti – consentendo di prendere decisioni più razionali a ogni livello. Oltre a semplificare la trasformazione delle procedure aziendali, mette in grado le imprese di realizzare in modo completo il valore dei loro ecosistemi informativi, dando impulso all’innovazione e garantendo un vantaggio competitivo nel mondo d’oggi, basato sui dati e caratterizzato dal ritmo veloce.

Quindi “considerare Mindbreeze se si è un cliente aziendale di grandi dimensioni che desidera una soluzione per la gestione della conoscenza in grado di soddisfare i requisiti di varie aree commerciali – servizio clienti, attività finanziarie, questioni legali, risorse umane e altre ancora. Applicazioni di ricerca già create e adatte a specifici reparti possono potenziare le funzionalità di ricerca e creazione di conoscenze, al tempo stesso supportando trasformazioni più ampie delle procedure aziendali”.

“Siamo onorati di essere stati nominati un Leader nel modello di valutazione dei vendor del 2024 IDC MarketScape: Dedicated Knowledge Management Solutions”, commenta Daniel Fallmann, fondatore e Ceo Mindbreeze. “Il nostro focus sull’offrire percorsi su misura lungo dati approfonditi e opzioni di implementazione flessibili mette in grado le imprese di realizzare l’autentico potenziale di casi d’uso dell’IA generativa, integrandoli nei flussi di lavoro quotidiano a tutti i livelli dell’azienda. Questa funzionalità è essenziale per dare impulso alla trasformazione e automazione dei processi aziendali, collocando i clienti in una posizione vantaggiosa per prosperare in un mercato competitivo. Siamo orgogliosi del ruolo fondamentale svolto dalle nostre soluzioni nel conseguire questi risultati”.

Oltre 2.700 delle più grandi aziende al mondo in una varietà di settori contano su Mindbreeze per gestire i loro dati in modo più efficiente e razionale.

Informazioni su IDC MarketScape

Il modello di valutazione dei vendor IDC MarketScape è studiato per offrire una panoramica sulla capacità competitiva dei fornitori di tecnologia e servizi in un dato mercato. La metodologia di ricerca utilizza l’assegnazione rigorosa di punteggi in base a criteri sia qualitativi sia quantitativi che permettono di creare una singola illustrazione grafica della posizione di ciascun vendor nel mercato stesso. IDC MarketScape presenta un chiaro quadro di riferimento in cui è possibile confrontare in modo significativo offerte di prodotti e servizi, le capacità e le strategie nonché i fattori trainanti del successo sul mercato, attuali e futuri, di vendor nei settori delle tecnologie. Il quadro di riferimento fornisce anche ai buyer di tecnologie una valutazione a 360 gradi dei punti di forza e di quelli deboli di fornitori attuali e probabili.

Informazioni su Mindbreeze

Mindbreeze è una delle principali realtà internazionali nel settore dell’intelligence aziendale basata sull’IA, con sedi in Europa e negli Stati Uniti e una solida rete globale di partner. Mindbreeze InSpire ridefinisce come le aziende accedono ai dati e li utilizzano. Basata su un’IA avanzata, trasforma dati complessi in informazioni utili a fini decisionali, connettendo e analizzando in modo integrato i dati di vari sistemi.

A differenza di soluzioni tradizionali, i nostri agenti IA generano dati preziosi in base al contesto, iper-attinenti, su misura per rispondere a esigenze aziendali uniche, consentendo di prendere decisioni più razionali con maggiore rapidità. Grazie a funzionalità di integrazione ineguagliate, alla sicurezza dei dati di livello aziendale e all’automazione come sua caratteristica fondamentale, Mindbreeze InSpire massimizza il valore dell’ecosistema dei dati dei clienti mentre dà impulso all’innovazione del business.

Mindbreeze, su cui fanno affidamento una miriade di player del settore e famosa per la sua tecnologia avanzata, è all’avanguardia nel rendere disponibili nuove dimensioni dell’intelligence aziendale.

