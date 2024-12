Vevo Therapeutics stringe una partnership con Parse Biosciences GigaLab volta a creare un atlante di 100 milioni di cellule per la scoperta di farmaci basata sull’IA

SEATTLE: Parse Biosciences, una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni scalabili e accessibili per il sequenziamento di singole cellule, ha annunciato la creazione del set di dati su singole cellule più grande al mondo a tutt’oggi, contenente un totale di 100 milioni di cellule. Questa straordinaria pietra miliare è stata raggiunta in appena un mese con l’ausilio di Parse Biosciences GigaLab e in cooperazione con Vevo Therapeutics per portare avanti le loro attività di scoperta di farmaci basata sull’IA.

Il set di dati, primo nel suo genere e denominato Tahoe-100, consiste di 100 milioni di cellule e 60.000 condizioni con 1.200 farmaci per 50 modelli di tumori. Oltre al set di dati per la scoperta di farmaci basata sull’IA generato insieme a Vevo, Parse GigaLab attualmente è impegnata in progetti su vasta scala per una varietà di applicazioni – ulteriori screening di perturbazioni, generazione di dati per modelli di IA generativa e creazione di atlanti per studi di popolazioni.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita