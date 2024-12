AMP raccoglie 91 milioni di dollari con un ciclo di finanziamento di serie ‘D’ per rivoluzionare il settore del trattamento dei rifiuti

Quest’ultimo investimento supporterà l’espansione per il trattamento di rifiuti solidi municipali e il riciclaggio di flussi singoli alla scala necessaria

DENVER: AMP Robotics Corp. (“AMP”), una delle principali imprese nel settore della cernita e del riciclaggio dei rifiuti basati sull’IA, ha raccolto 91 milioni di dollari in capitale aziendale tramite un ciclo di finanziamento di serie ‘D’ guidato da Congruent Ventures e al quale hanno partecipato investitori attuali e nuovi – Sequoia Capital, XN, Blue Earth Capital, Liberty Mutual Investments, California State Teachers Retirement System (CalSTRS), Wellington Management, Range Ventures e Tao Capital Partners.

AMP impiegherà questi fondi per accelerare l’installazione di sistemi AMP ONE™, che sono in grado di eseguire la cernita di rifiuti solidi municipali a un costo contenuto, come dimostrato dal primo sistema nel suo genere AMP, in attività a Portsmouth, in Virginia. Il mese scorso AMP ha inoltre concluso un accordo con Waste Connections, Inc. (TSX/NYSE: WCN) finalizzato ad attrezzare e gestire uno degli impianti di riciclaggio a flusso singolo Waste Connections nel Colorado. L’impianto AMP ONE rappresenta una soluzione a scala completa per la cernita di flussi di vari materiali e cattura una parte maggiore dei miliardi di dollari in valore dei materiali che altrimenti ogni anno andrebbero persi nelle discariche o sarebbero inceneriti.

“Le percentuali di riciclaggio rimangono costanti negli Stati Uniti nonostante i vantaggi positivi che il riciclaggio offre per l’ambiente e le economie locali”, spiega Matanya Horowitz, fondatore di AMP. “Quest’ultimo investimento ci consente di intraprendere progetti più ampi e offrire risultati reali alle aziende di trattamento dei rifiuti e alle municipalità – riducendo i costi della cernita, catturando più valore dai materiali, deviando i rifiuti organici e prolungando la durata delle discariche – il tutto mentre aiutiamo il settore a ottimizzare le sue attività strategiche”.

L’IA impiegata da AMP utilizza il deep learning per autoaddestrarsi continuamente elaborando milioni di immagini di materiali per generare dati preziosi. Il software utilizza schemi di riconoscimento di vari aspetti dei materiali – colori, strutture superficiali, forme, dimensioni e logo – per identificare in tempo reale le parti riciclabili e quelle inquinanti, rendendo possibili nuove capacità e processi chimici di prelievo. I primi prodotti AMP erano una serie di impianti di riciclaggio trasformativi di nuova generazione. Grazie alla cernita manuale ormai quasi nulla, all’affidabilità senza precedenti e all’estrema diffusione dei dati, questi impianti rendono il recupero di beni più sicuro ed economicamente conveniente che mai e sono stati sviluppati in modo da eseguire la cernita di rifiuti solidi municipali, un offerta non disponibile per il settore prima del lancio della tecnologia AMP.

Aggiunge Abe Yokell, cofondatore e managing partner di Congruent Ventures: “I sistemi di cernita basati sull’IA di AMP permettono ai consumatori di riciclare i rifiuti sia con la raccolta differenziata che senza e alle comunità di avvantaggiarsi del recupero dei beni riciclati mentre riducono la dipendenza dalle discariche. AMP è un esempio degli impatti reali dell’IA; soluzioni come quelle che ha sviluppato devieranno miliardi di tonnellate di materiali riciclabili dalle discariche, al contempo riducendo le emissioni”.

Conclude Tim Stuart, amministratore delegato AMP: “AMP offre sistemi con prestazioni superiori e costi inferiori in modo significativo per il recupero dei beni e l’aumento della deviazione dalle discariche, e siamo posizionati in modo unico per trasformare il settore dei rifiuti e del riciclaggio in un momento cruciale. Siamo grati ai nostri investitori di lunga data e più recenti per il loro appoggio nell’aiutarci a pianificare un nuovo percorso per la gestione dei materiali sostenibili e l’uso efficiente delle risorse”.

Recentemente AMP ha ampliato il suo gruppo dirigente con la nomina di Stuart, ex direttore operativo presso Republic Services Inc. (NYSE: RSG). Horowitz è passato al ruolo di direttore tecnico.

Informazioni su AMP™

AMP applica tecniche di cernita basate sull’IA alla scala necessaria per ammodernare l’infrastruttura di riciclaggio mondiale e massimizzare il valore ricavabile dai rifiuti. AMP offre ai player nel settore dei rifiuti e del riciclaggio la possibilità di sfruttare l’IA per ridurre i costi di manodopera, aumentare il recupero delle risorse e attuare operazioni più affidabili. La sua piattaforma IA ha identificato 150 miliardi di articoli e guidato la cernita di oltre 2,5 milioni di tonnellate di parti riciclabili. Grazie a tre impianti a scala completa e più di 400 sistemi IA installati nel Nord America, in Asia e in Europa, la tecnologia AMP rappresenta una soluzione trasformativa per la cernita dei rifiuti e cambia i principi economici fondamentali del riciclaggio.

Informazioni su Congruent Ventures

Congruent Ventures è una delle principali società di venture capitale allo stadio iniziale il cui focus è sullo stringere partnership con imprenditori per creare aziende che affrontino i problemi del cambiamento climatico e della sostenibilità in relazione a quattro temi: mobilità e urbanizzazione, transizione energetica, prodotti alimentari e agricoltura, produzione e consumo sostenibili. Ha oltre un miliardo di dollari in attività sotto gestione in fondi d’investimento allo stadio iniziale riguardanti il cambiamento climatico, ossia uno dei più grandi portafogli di società di venture capitale allo stadio iniziale orientati a tale problema. Grazie alle 59 aziende presenti nel portafoglio, Congruent è uno degli investitori più attivi nell’ecosistema del clima e della sostenibilità.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita