Aktana annuncia i primi agenti basati sull’IA generativa lanciati sul mercato che sopravvivono alle transizioni CRM

I nuovi prodotti Aktana rafforzano gli stack tecnologici per il futuro

SAN FRANCISCO: Aktana, Inc., leader nel campo del coinvolgimento intelligente dei clienti per il settore globale delle scienze della vita, oggi ha annunciato il lancio di Aktana Action Agent , progettato per valorizzare le capacità dei team sul campo e rendere a prova di futuro il coinvolgimento omnicanale.

“I principali player nello sviluppo di sistemi di gestione dei rapporti con i clienti (CRM) e di piattaforme per dati dei clienti (CDP) per il settore delle scienze della vita stanno cambiando piani strategici e partnership, lasciando le società farmaceutiche a far fronte a complessi problemi riguardanti l’innovazione”, spiega Derek Choy, Co-fondatore e Direttore prodotti Aktana. “C’è un’urgente necessità di aiutare i dirigenti a individuare soluzioni a prova di futuro che affrontino le attuali esigenze aziendali mentre devono prendere decisioni costose riguardanti la migrazione in questo panorama in evoluzione.

Fonte: Business Wire

