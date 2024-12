RSA riconosciuta nel 2024 Gartner® Magic Quadrant™ per la Gestione degli Accessi

BURLINGTON, Mass.: RSA, il leader nell'identità della sicurezza, ha annunciato oggi che RSA® ID Plus , la piattaforma di gestione delle identità e degli accessi (IAM) più sicura al mondo, è stata nominata Niche Player nel 2024 Gartner® Magic Quadrant™ per la Gestione degli Accessi.

Con solo dieci aziende nominate per il Gartner report, RSA ritiene che il Magic Quadrant segnali i fornitori di IAM migliori al mondo. ID Plus offre protezione completa dell'identità ad alcune delle organizzazioni più sensibili alla sicurezza del mondo nei settori bancario, mobiliare, assicurativo e governativo. Disponibile come SaaS, in sede o in configurazioni ibride, ID Plus offre alle organizzazioni flessibilità di distribuzione e implementazione in contesti di lavoro ad elevato livello di sicurezza.

Fonte: Business Wire

