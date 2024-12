IDC MarketScape posiziona TreviPay come uno dei player più importanti in applicazioni aziendali di automazione dei conti creditori in tutto il mondo

OVERLAND PARK, Kansas: TreviPay, società che gestisce l’omonima rete di fatturazione e pagamenti B2B più affidabile, oggi ha annunciato di essere stata nominata un Major Player nel modello di valutazione dei vendor IDC MarketScape: applicazioni aziendali di automazione dei conti creditori in tutto il mondo 20241. TreviPay è stata una dei 14 vendor che offrono servizi SaaS o cloud a essere valutata in relazione alla strategia e alle funzionalità della sua soluzione per conti creditori (A/R).

Il report IDC MarketScape ha evidenziato una serie scelta dei punti di forza di TreviPay:

API affidabili: “La suite di API TreviPay consente ai commercianti di integrare direttamente le funzioni di fatturazione in qualsiasi piattaforma di e-commerce, ambiente dei punti vendita o piattaforma di gestione degli ordini".

Fonte: Business Wire

