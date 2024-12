CFRA Research diventa fornitore esclusivo di ricerca azionaria globale per la Banque Audi Suisse di Ginevra

La partnership esclusiva amplia l'accesso alla ricerca azionaria globale per il team di professionisti degli investimenti di Bank Audi Suisse attraverso la piattaforma di CFRA MarketScope Advisor leader del settore.

NEW YORK: CFRA, leader mondiale nella ricerca indipendente sugli investimenti, ha annunciato oggi che la sua ricerca azionaria globale fondamentale, tematica e settoriale è ora disponibile per i professionisti degli investimenti e i relationship manager di Banque Audi Suisse, in esclusiva attraverso la sua piattaforma MarketScope Advisor.

La partnership offre a Banque Audi Suisse l'accesso in tempo reale alla ricerca e agli strumenti analitici leader del settore di CFRA, per aiutare i team di investimento di rimanere al passo con i cambiamenti dei mercati globali, prendere decisioni di investimento ben informate e fornire valore alla propria clientela affluent.

"La nostra ricerca di un fornitore di ricerca azionaria globale è stata guidata dal nostro impegno a fornire il massimo valore alla nostra base di clienti", ha dichiarato Hans Itburrun, Direttore degli investimenti di Banque Audi Suisse. "Era fondamentale che il partner scelto fosse in grado di fornire una visione globale completa dei mercati azionari, che avesse una solida base di copertura statunitense e che vantasse un solido percorso di prestazioni. CFRA ha facilmente soddisfatto tutti questi requisiti ed è stata in grado di fornire la sua ricerca al nostro team attraverso una piattaforma chiavi in mano e facile da usare."

"Siamo lieti di essere stati scelti come fornitore esclusivo di ricerca azionaria globale per Banque Audi Suisse", dichiara Patricia Wilson, Chief Solutions Officer di CFRA. "Questa partnership strategica è un passo importante nella nostra attenzione al mercato svizzero e sottolinea il valore della nostra offerta di ricerca e tecnologia per le banche private e i loro clienti."

Con decenni di esperienza nell'offerta di ricerche imparziali e attuabili, la ricerca azionaria di CFRA è apprezzata a livello globale da oltre 150.000 consulenti finanziari e relationship manager attraverso la piattaforma MarketScope Advisor, leader del settore.

INFORMAZIONI SU CFRA

Leader mondiale nelle soluzioni e negli approfondimenti di intelligence finanziaria, CFRA combina un mix proprietario di ricerca azionaria di base, contabilità forense, dei fondi, di politica pubblica/legale e di tecnica con dati, analisi e tecnologia di ultima generazione per fornire ai clienti l'intelligence finanziaria necessaria per raggiungere i loro obiettivi di business e di investimento.

Ottieni ulteriori informazioni su CFRA Research e sulla sua piattaforma MarketScope Advisor.

INFORMAZIONI SU BANQUE AUDI SUISSE

Banque Audi (Suisse) SA è stata fondata a Zurigo nel 1976. La sede centrale è stata successivamente trasferita a Ginevra, vicino al centro storico della città e al suo famoso lago. Banque Audi Suisse opera con una licenza bancaria svizzera e sotto la supervisione dell'Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), offrendo servizi di Private Banking su misura a clienti con un elevato patrimonio netto, con accesso a prodotti e mercati valutari in tutto il mondo.

Nell'ultimo studio del novembre 2024 dell'Università di Scienze Applicate di Zurigo (ZHAW) sulle migliori banche private in Svizzera nel 2024, Banque Audi Suisse si è classificata come "Banca privata svizzera con la migliore capitalizzazione 2024".

Ottieni maggiori informazioni su Banque Audi Suisse.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita