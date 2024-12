Chris Elliot torna in Allied Telesis alla guida di partnership e alleanze

SAN JOSE, California: Allied Telesis, leader globale delle soluzioni di connettività e degli strumenti di networking intelligente, ha annunciato oggi il ritorno in azienda di Chris Elliott in qualità di Vice President Partnerships and Alliances, con la responsabilità delle strategie per i partner, volte ad ampliare le attività dell’azienda nella regione Asia-Pacifico, Nord America, America Centrale ed EMEA. Chris Elliott avrà inoltre il compito di gestire le vendite in Europa settentrionale, area che comprende Regno Unito, paesi scandinavi e Benelux.

"Sono entusiasta di tornare in Allied Telesis, azienda nella quale ho ricoperto posizioni di sales management, dal 2016 al 2021.” ha dichiarato Elliot. “Cultura e missione dell’azienda sono assolutamente in linea con la mia visione, in vista di un’espansione globale importante. E sono impaziente di guidare l’operatività del team di canale.”

“Con il ritorno di Chris in Allied Telesis, sono certo che possiamo contare sulla persona più competente per guidare la strategia dei partner. La sua consolidata esperienza nel canale ci permetterà di ampliare le partnership esistenti ad aree non ancora raggiunte, e crearne di nuove, che contribuiranno alla crescita del fatturato globale,” ha aggiunto EuJin Lim, President di Allied Telesis.

Nel corso della sua carriera, Elliott è stato EMEA Channel Director di Ruckus Networks e Channel Manager di Extreme Networks.

Il testo del presente annuncio, redatto nella lingua originale, è la versione ufficiale. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, l’unico giuridicamente valido.

Allied Telesis

Da oltre 35 anni, Allied Telesis fornisce connettività affidabile e intelligente per rispondere a ogni esigenza aziendale, dalle aziende enterprise ai progetti infrastrutturali complessi e critici a livello globale. In un mondo che si muove verso Smart City e Internet of Things, le reti devono evolversi rapidamente per affrontare nuove sfide. Le pluripremiate tecnologie, prodotti e servizi intelligenti di Allied Telesis offrono soluzioni efficienti e sicure per persone, aziende e “oggetti”, garantendo ai clienti maggiore valore e costi operativi inferiori. Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti soluzioni progettate e realizzate secondo i più alti standard e qualità. La nostra produzione è conforme agli standard ISO 9001 e tutte le nostre strutture aderiscono al rigoroso standard ISO 14001 per garantire un pianeta più sano. Per ulteriori informazioni https://www.alliedtelesis.com.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita