Un doppio riconoscimento: Smart Communications nominata un Leader nei report IDC MarketScape sia per la CCM intelligente sia per la generazione automatizzata dei documenti

I due report IDC MarketScape esplorano il futuro della CCM con un focus sull’IA e sui moduli intelligenti

NEW YORK e LONDRA: Smart Communications™, una delle principali imprese tecnologiche il cui focus è sulla trasformazione delle conversazioni con i clienti, oggi ha annunciato di essere stata nominata un Leader in due report di valutazione dei vendor per il 2024 – IDC MarketScape: Worldwide Intelligent Customer Communications Management (n. doc. US51359124, dicembre 2024) e IDC MarketScape: Automated Document Generation and Customer Communications Management (n. doc. US52111324, dicembre 2024).

Il report IDC MarketScape: Intelligent Customer Communications Management illustra l’evoluzione del settore verso soluzioni basate sull’IA, “digital-first” che consentono alle aziende di semplificare i rapporti con i clienti, favorire la personalizzazione e adattarsi alla complessità crescente delle comunicazioni e della raccolta di dati in vari canali.

Fonte: Business Wire

