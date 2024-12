La terza premiazione annuale per l'ingegneria digitale premia i pionieri che trasformano l'ingegneria e la tecnologia

- La 3ª edizione della premiazione è stata presentata in associazione con ISG, L&T Technology Services e CNBC-TV18

- Oltre 230 candidature provenienti da organizzazioni e team leader a livello mondiale in tecnologie rivoluzionarie, tra cui l'IA e l'IA generativa

DALLAS e BENGALURU, India: La terza edizione dei Digital Engineering Awards ha riunito oltre 100 leader mondiali dell'ingegneria e singoli collaboratori per celebrare l'eccellenza nell'ingegneria digitale. Durante la festa di gala di premiazione tenutasi a Dallas, in Texas, organizzata da ISG, L&T Technology Services (LTTS) e CNBC-TV18, 35 organizzazioni leader e 14 singoli partecipanti provenienti da Nord America, Europa e Asia Pacifico sono stati premiati per le loro innovazioni rivoluzionarie.

Fonte: Business Wire

