Lattice vince il Premio 2024 Global Semiconductor Alliance

- Nominata la più rispettata azienda pubblica di semiconduttori che realizza vendite da 500 milioni a 1 miliardo di dollari all'anno -

HILLSBORO, Ore.: Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei programmabili a basso consumo, ha annunciato oggi di essere stata selezionata 'Most Respected Public Semiconductor Company' (azienda pubblica di semiconduttori più rispettata) in occasione dell'evento 2024 Premi della Global Semiconductor Alliance (GSA). I premi GSA riconoscono le aziende che hanno dimostrato di eccellere attraverso la loro visione, l'innovazione, l'esecuzione e l'opportunità futura, in base ai voti dei membri GSA.

“A nome di tutto il team di Lattice, sono onorato di accettare questo prestigioso premio della GSA. Sono incredibilmente orgoglioso di guidare un gruppo di persone così talentuose e dedicate, che si impegnano continuamente a innovare e superare le aspettative dei nostri clienti. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza il sostegno dei nostri clienti e partner. Grazie di essere una parte chiave del nostro viaggio”, ha dichiarato Ford Tamer, Amministratore Delegato di Lattice Semiconductor.

“GSA si congratula con Lattice Semiconductor per aver vinto il premio 2024 Most Respected Public Semiconductor Company Award nella sua categoria”, ha dichiarato Jodi Shelton, CEO e co-fondatore della GSA. “I GSA Awards premiano le aziende che dimostrano un'eccellenza senza pari attraverso i loro contributi al settore, e siamo ansiosi di vedere l'innovazione che Lattice continuerà ad accelerare”.

I premi annuali GSA celebrano i risultati dell'industria dei semiconduttori e premiano le aziende più performanti e i leader più importanti. I membri del GSA rappresentano il 70 percento dell'industria dei semiconduttori da oltre 550 miliardi di dollari.

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice visitare il sito www.latticesemi.com. Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat o Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'uso del termine "partner" non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Fonte: Business Wire

