FPT e RWE siglano un accordo di servizio master per dare impulso all’innovazione e alla sostenibilità

ESSEN, Germania: FPT ha siglato un accordo di servizio master (MSA) quinquennale con RWE, rafforzando ulteriormente la partnership di lunga data stretta fra le due aziende. L’accordo mira a portare avanti l’innovazione tecnologica, l’eccellenza operativa e la crescita sostenibile, supportando le ambiziose iniziative RWE riguardanti la convergenza IT/OT, l’energia da fonti rinnovabili e le soluzioni basate sui dati.

La cerimonia di apposizione delle firme, che si è svolta a Essen, in Germania, segna l’inizio di una collaborazione potenziata nell’ambito della quale FPT fornirà un’affidabile strategia di utilizzo offshore tramite il suo Offshore Delivery Center, rendendo così possibile soluzioni scalabili ed economicamente convenienti personalizzate per le esigenze in evoluzione di RWE. Inoltre FPT creerà un Centro di eccellenza (CoE) locale focalizzato sull’erogazione di servizi di consulenza e PMO.

Fonte: Business Wire

