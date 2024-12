SLB aggiunge il geosteering su base IA alle sue soluzioni di trivellazione per pozzi più efficienti e produttivi

Il sistema intelligente di trivellazione a circuito chiuso risponde dinamicamente ai dati geologici del sottosuolo

Mantiene la traiettoria dei pozzi nella "sede ideale" del giacimento per una produzione ottimale

Migliora l'efficienza — riducendo l'impronta di carbonio delle attività di trivellazione

HOUSTON: La società di tecnologia energetica globale SLB (NYSE: SLB) presenta il geosteering autonomo Neuro™, una nuova tecnologia di trivellazione geodiretta, che risponde dinamicamente alle complessità del sottosuolo per trivellare pozzi più efficienti e performanti, riducendo nel contempo l'impronta di carbonio delle attività di trivellazione.

Utilizzando l'intelligenza artificiale (IA), il geosteering di Neuro integra e interpreta in tempo reale dati complessi provenienti dal sottosuolo per guidare le trivelle in maniera autonoma attraverso lo strato o la "sede ideale" più produttiva del giacimento.

Fonte: Business Wire

