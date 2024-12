FINEOS classificata tra i primi dieci fornitori del report Leading 50™ Life & Annuity (L&A) Insurance Technology Providers dell'Everest Group

DUBLINO: FINEOS Corporation (ASX:FCL) ha annunciato oggi che il report Leading 50TM Life & Annuity (L&A) Insurance Technology Providers di Everest Group ha posizionato FINEOS come leader del settore globale delle tecnologie per l'assicurazione vita, infortuni e malattia per il 2024.

Per stilare la sua classifica, Everest Group ha preso in considerazione oltre 200 fornitori di tecnologia che si rivolgono all'ampio spettro del settore assicurativo, pensionistico e di L&A e ha ristretto l'elenco in base al fatturato della società valutata, alla copertura del settore di attività (LoB), alla copertura della catena del valore e alla copertura geografica del cliente.

Fonte: Business Wire

