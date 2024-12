Virtium rileva Embedded Artist, specializzata in System-on-Module (SOM), per aggiungere funzionalità di connettività, computing industriale e IA all’edge

L’iniziativa strategica espande le offerte Virtium per includere soluzioni software e moduli di connettività, storage, memoria, accelerazione IA ed elaborazione per OEM industriali in tutto il mondo

RANCHO SANTA MARGARITA, California: Virtium, un’azienda di fiducia che offre soluzioni per archiviazione e memoria di livello industriale, oggi ha annunciato di avere rilevato l’impresa svedese Embedded Artists AB, rinomata per lo sviluppo di moduli speciali per connettività, accelerazione IA ed elaborazione. Questa acquisizione accelera l’espansione strategica di Virtium nei settori in rapida evoluzione del computing all’edge, dell’intelligenza artificiale e di computer industriali altamente performanti.

Embedded Artists, che vanta un know-how di oltre 20 anni, è un leader affermato nella progettazione di system-on-module (SOM), moduli acceleratori di IA e soluzioni per connettività come Wi-Fi e Bluetooth.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita