Material riceve il riconoscimento Splash Award per lo straordinario sito web Drupal

– L’eccezionale attività per il cliente svolta insieme a INSEAD dimostra innovazione e impatto degni di nota in relazione a soluzioni per il coinvolgimento digitale –

LOS ANGELES: Material, una delle principali imprese di tecnologia, marketing e insight, annuncia di avere ricevuto il riconoscimento Splash Award nella categoria “Istruzione” per l’attività svolta insieme a INSEAD – la Business School for the World® – e di essersi piazzata seconda nella categoria “Corporate” per l’attività svolta insieme a Stuff Limited. Il primo riconoscimento in assoluto Splash Award per DrupalCon Singapore è stato conferito per esperienze digitali e siti web straordinari realizzati con Drupal, evidenziando la creatività, l’eccellenza tecnica e le soluzioni innovative che agenzie e sviluppatori offrono in vari settori e per diversi problemi.

Per la premiata attività “Istruzione”, Material ha stretto una partnership con INSEAD finalizzata a perfezionare la presenza digitale complessiva della scuola, migliorare il coinvolgimento e rafforzare l’identità del brand, allineando la tecnologia alla strategia commerciale per favorire la crescita e il successo. Utilizzando la tecnologia Drupal più recente, Material ha aiutato INSEAD ad aumentare le percentuali di conversione e fidelizzazione, ottimizzare i cammini degli utenti e migliorare l’usabilità del sito.

“Il conferimento dei riconoscimenti Splash Award mostra l’impegno di Material a sfruttare una tecnologia all’avanguardia e offrire un approccio integrato con soluzioni scalabili e dal notevole impatto”, commenta Anutosh Yadav, vicepresidente senior e direttore tecnico Material per i servizi tecnici e la tecnologia dell’esperienza. “Siamo orgogliosi di avere ricevuto questo riconoscimento e dell’eccezionale partnership che abbiamo creato con i clienti mentre rimaniamo impegnati a creare esperienze digitali personalizzate e ineguagliate per dare impulso alla crescita del business dei clienti”.

“Siamo lieti di vedere riconosciuta in tal modo la nostra collaborazione con Material”, aggiunge Dov Campbell, direttore comunicazioni digitali presso INSEAD. “Noi di INSEAD ci impegniamo a creare un’esperienza digitale integrata e coinvolgente per la nostra comunità globale di docenti, studenti, laureati e partner. Mettendo a frutto una tecnologia avanzata continuiamo a definire nuovi standard nel creare offerte di istruzione che abbiano un impatto significativo”.

Questo è il secondo anno consecutivo in cui Material ha ottenuto un riconoscimento per attività svolte insieme a INSEAD – nel 2023 ha ricevuto un riconoscimento Acquia Engage Award nella categoria “Integrazione dello stack tecnologico con il maggiore impatto” per l’esperienza digitale INSEAD, mentre nel 2024 è stata una delle finaliste per i riconoscimenti CX Asia Excellence Awards grazie all’attività tecnologica riguardante l’esperienza del cliente svolta insieme a INSEAD.

Seconda nella categoria “Corporate” dello Splash Award, Material ha collaborato con Stuff Limited per realizzare un moderno sistema multititolare in grado di gestire fino a 200 milioni di richieste al giorno, semplificando le operazioni e riducendo i costi per migliorare l’efficienza e la scalabilità. Impiegando Drupal, Material ha aiutato Stuff Limited a contenere del 30% il costo delle operazioni e del cloud.

Informazioni su Material

Material è un partner per la strategia globale che combina l’acume e l’intuito delle persone con una tecnologia moderna che velocizza il coinvolgimento e la crescita per le imprese più innovative e i brand più famosi al mondo. Progettiamo e realizziamo esperienze e modelli di business incentrati sui clienti che trasformano i rapporti fra le aziende e le persone che ne utilizzano i prodotti e servizi. Per saperne di più visitare www.materialplus.io.

Informazioni su DrupalCon

DrupalCon è l’evento principale per la community Drupal, che riunisce sviluppatori, progettisti, project manager e dirigenti aziendali da tutto il mondo. Ospitato dalla Drupal Association, offre l’opportunità di collaborare, innovare ed esplorare i progressi più recenti riguardati l’esperienza digitale e lo sviluppo di siti web. Presentando importanti interventi di apertura, sessioni pratiche, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti Splash Award ed eventi di networking, DrupalCon serve da hub per condividere conoscenze e creare connessioni che portano avanti la piattaforma Drupal.

