DeepGreenX Group e Hues Capital lanciano un fondo da 10 miliardi di dollari USA per dare impulso all'intelligenza artificiale, all'energia verde e alla potenza di calcolo

Il nuovo fondo DXG-Hues si rivolgerà a imprese e soluzioni innovative all'interno di questi ecosistemi di trasformazione in tutto il mondo

PARIGI e NEW YORK: DeepGreenX Group Inc. ("DeepGreenX", "DXG" o l'"Azienda"), un'azienda tecnologica e di energia verde abilitata all'IA, e Hues Capital ("Hues"), un fornitore di capitali leader nell'abilitazione di ecosistemi tecnologici finanziari, IA e imprese di energia verde, hanno annunciato congiuntamente la costituzione di un nuovo fondo da 10 miliardi di dollari (il "Fondo") per guidare i progressi globali nell'IA, nell'energia verde e nella potenza di calcolo e dare impulso alle iniziative di sostenibilità in tutto il mondo.

DeepGreenX e Hues deterranno ciascuna una quota del 50% e agiranno come soci accomandatari del fondo madre DXG-Hues da 10 miliardi di dollari, che avrà sede nell'UE e comprenderà due comparti da 5 miliardi di dollari: DXG-Hues AI Computing Infrastructure Fund e DXG-Hues AI Energy Fund.

Fonte: Business Wire

