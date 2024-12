Kinaxis offre una soluzione per l'ottimizzazione della catena di fornitura di Bel

OTTAWA, Ontario: Bel Group, un'azienda leader nel settore alimentare che fornisce porzioni di latte, frutta e alimenti a base vegetale più sane, che opera attraverso marchi internazionali iconici come The Laughing Cow®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh® o GoGo squeeZ®, ha sottoscritto una partnership con Kinaxis® Inc. (TSX: KXS) ,leader mondiale nell'orchestrazione della catena di fornitura end-to-end, e il suo partner di estensione 4flow, per poter trasformare le operazioni della sua catena di fornitura dalla domnada alla distribuzione.

Come parte delle sue iniziative strategiche di crescita e sostenibilità, il Gruppo Bel ha cercato soluzioni innovative per potenziare le prestazioni operative, migliorare la collaborazione e rafforzare la sostenibilità. Noto per marchi iconici come Boursin®, Babybel®, The Laughing Cow® e GoGo squeeZ®, il Gruppo aveva bisogno di una catena di fornitura robusta e agile, in grado di resistere a qualsiasi interruzione nel momento in cui continua a crescere e a diversificare la propria offerta di prodotti.

Fonte: Business Wire

