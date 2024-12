nShift invita le aziende di e-commerce a “non perdere possibili guadagni” nel 2025

nShift offre cinque modi mediante cui le consegne possono risolvere i problemi aziendali

LONDRA: Le piccole e medie imprese del commercio elettronico temono di perdere denaro perché non riescono a ottimizzare i processi, a imparare dall'analisi dei dati e a migliorare l'esperienza dei clienti. Gli esperti di nShift invitano le aziende di e-commerce, in crescita e ambiziose, a fare del 2025 l'anno in cui iniziare a usare il processo di consegna per massimizzare i ricavi e risolvere le sfide aziendali.

Le aziende di e-commerce più piccole godono di una posizione migliore rispetto ai loro concorrenti più grandi per rispondere rapidamente alle mutevoli aspettative dei clienti. Molte potrebbero tuttavia perdere l'opportunità di individuare queste tendenze. Una piccola impresa su cinque non tiene attivamente traccia delle analisi dell'e-commerce.1

nShift, leader globale nella gestione dell'esperienza e delle consegne, ha identificato cinque modi in cui il processo di consegna può aiutare a incrementare i ricavi, aumentare la fedeltà e risolvere i problemi aziendali:

Aumentare le conversioni in fase di checkout – circa il 70% degli acquirenti confessa di aver abbandonato il carrello online.2 I dati di nShift dimostrano che offrire una gamma di opzioni di consegna in fase di checkout può aumentare le conversioni del 20%.

Spese di consegna ridotte – la fase finale della consegna rappresenta il 41% dei costi logistici.3 Investire in capacità multi-vettore facilita il confronto dei costi tra i fornitori e la scelta automatica del vettore più economico per una consegna.

Crescita più veloce – il giusto software di spedizione rende molto più facile spedire ai clienti all'estero, consentendo alle aziende di accedere ai mercati globali. Il 52% dei clienti è felice di acquistare prodotti venduti al di fuori del proprio paese.

Maggiore frequenza di acquisto – un'esperienza di consegna positiva fa sì che le persone siano propense a ripeterla. L'invio di messaggi pertinenti durante il processo di consegna offre la possibilità di inserire promozioni sui prodotti.

Minori perdite dovute ai resi – i resi rischiano di diventare il killer silenzioso dei profitti nel retail online. La gestione di un processo di reso digitale rende più facile convertire i resi in cambi

Carl Nilsson , vicepresidente di nShift, ha dichiarato: “Quando si tratta di consegne, le aziende di e-commerce in crescita perdono occasioni di guadagno. Concentrandosi su un migliore utilizzo dei processi esistenti, hanno il potenziale per aumentare significativamente i ricavi nel 2025”.

“L'esperienza di consegna è una componente cruciale dell'esperienza del cliente. È quando riceve la prima consegna che il cliente decide se il rivenditore ha mantenuto le promesse. La giusta gamma di opzioni di consegna al momento del checkout amplia la scelta del cliente. Una chiara politica in materia di resi e comunicazioni regolari tra il marchio e il cliente durante il processo di consegna contribuiscono a creare fiducia. Perfezionando i processi di consegna, i marchi, i rivenditori e i magazzini possono conquistare i clienti per tutta la vita”.

Le soluzioni di nShift riducono la complessità del processo di consegna, creando l'accesso a una rete di oltre 1000 vettori. Una serie di applicazioni rivolte ai clienti consente alle aziende di e-commerce in crescita di gestire un processo di consegna end-to-end, dal checkout ai resi, e tutto in un'unica piattaforma affidabile.

Informazioni su nShift:

La piattaforma di gestione della consegna e dell'esperienza di nShift guida il successo dell'e-commerce. Andare oltre i propri limiti grazie all'innovazione costante e alla rete di corrieri più grande al mondo. Fidelizzare i clienti con strumenti end-to-end che migliorano l'esperienza. Unificare i dati in informazioni fruibili che collegano e ottimizzano i processi. Con nShift, la consegna diventa il collegamento essenziale tra il vostro marchio e i vostri clienti.

