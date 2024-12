Nabat, la nuova azienda di tecnologia climatica di Abu Dhabi, utilizzerà l'IA e la robotica per recuperare le mangrovie e aumentare la resilienza climatica

La nuova startup di VentureOne dell'Advanced Technology Research Council (Consiglio di ricerca tecnologica avanzata) utilizza l'intelligenza artificiale (IA) e la robotica autonoma per conservare gli ecosistemi naturali, partendo dalle mangrovie per poi espandersi ad altri habitat

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: VentureOne del Consiglio di ricerca tecnologica avanzata ha presentato Nabat, una nuova azienda di tecnologia climatica incentrata sulla conservazione e sul recupero delle mangrovie e di altri ecosistemi nella regione utilizzando l'IA e la robotica, alla International Mangrove Conservation and Restoration Conference di Abu Dhabi.

Nabat ha dimostrato la sua tecnologia all'avanguardia, compresi droni, software basato sull'IA, e meccanismi flessibili di semina, che verranno utilizzati per conservare e recuperare migliaia di ettari di mangrovie negli EAU nei prossimi sette anni. Le mangrovie trattengono fino a cinque volte più carbonio degli alberi delle foreste pluviali e sono una componente vitale dell'ecosistema degli EAU e della lotta mondiale contro i cambiamenti climatici.

“Nabat rappresenta il modo in cui gli EAU utilizzano la tecnologia avanzata per portare vantaggi all'umanità”, ha dichiarato Sua Eccellenza Faisal Al Bannai, Segretario Generale dell'Advanced Technology Research Council (ATRC, Consiglio di ricerca tecnologica avanzata). “Abbinando innovazione e scienza, guidiamo gli sforzi per ripristinare gli ecosistemi, promuovere la biodiversità e rafforzare la resilienza climatica per accelerare il percorso del nostro Paese verso net-zero”.

“Tecnologia e natura sono spesso visti in contrapposizione—ma quando uniamo tecnologia e ricerca su base scientifica per risolvere problemi critici, la tecnologia può diventare uno degli più potenti alleati della natura”, ha dichiarato la Dr. Najwa Aaraj, CEO del Technology Innovation Institute, la divisione della ricerca applicata dell'ATRC e sviluppatore della tecnologia alla base di Nabat. “Il nostro sistema sta aiutando a risolvere diverse sfide critiche associate alla conservazione, una delle più importanti delle quali è la raccolta di dati. Ogni ecosistema è unico e richiede un approccio personalizzato e guidato dai dati”.

L'IA e la robotica di Nabat consentono di mappare, seminare e monitorare con precisione le aree interessate, garantendo la personalizzazione della conservazione e del recupero alle esigenze uniche e complesse di ogni ecosistema. A differenza della tradizionale piantagione delle mangrovie, che richiede lavoro intensivo e può perfino danneggiare gli ecosistemi circostanti, il sistema di Nabat ha effetti minimi sugli habitat.

Durante la fase di mappatura, la tecnologia di Nabat fornisce grandi quantità di dati sul suolo oltre che sulla densità, l'altitudine e l'idrologia degli habitat naturali. Il meccanismo di semina del drone utilizza pianificazione della traiettoria ottimizzata e modelli di semina flessibili per garantire la semina precisa e solo dove serve. Il sistema è inoltre dorato di capacità di monitoraggio per aiutare a garantire la crescita sicura degli alberi piantati.

La tecnologia di Nabat funziona anche in zone remote e difficili da raggiungere, permettendo agli sforzi di conservazione e recupero di ingrandirsi in maniera efficiente pur riducendo al minimo i costi.

Reda Nidhakou, CEO facente funzione di VentureOne, società cui fa capo Nabat, ha dichiarato, “L'anima di VentureOne sta lanciando startup che portano al mondo tecnologie innovative. La tecnologia più utile non è solo innovativa, efficiente o redditizia, ma soprattutto ha un impatto positivo e misurabile. È stato un privilegio collaborare strettamente con il team e il nostro ecosistema più ampio per contribuire in maniera così fondamentale al percorso di sostenibilità degli EAU”.

Inizialmente la società si concentrerà sulle mangrovie negli EAU, ma ha piani di espansione in altre parti della regione e di applicazione in altri ecosistemi, tra cui deserti, terreni agricoli, foreste e barriere coralline.

