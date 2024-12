SK pharmteco unisce i grandi marchi per creare una centrale globale nei servizi CDMO

L'organizzazione semplificata getta le basi per il rebranding della società

RANCHO CORDOVA, Calif.: SK pharmteco, organizzazione globale di sviluppo di contratti, produzione e test analitici al servizio delle industrie farmaceutica e delle terapie cellulari e geniche, oggi ha annunciato il lancio di una iniziativa di unione dei brand. Questa iniziativa strategica raccoglie le competenze e le capacità di varie organizzazioni di rilievo nel settore sotto il marchio unificato di SK pharmteco.

Partendo dalle tradizioni di SK biotek, SK biotek Ireland, Center for Breakthrough Medicines, Yposkesi, AMPAC Fine Chemicals, e AMPAC Analytical, l'iniziativa crea un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) centrale. Mentre questi singoli marchi continueranno ad operare, ora saranno noti collettivamente come SK pharmteco, simbolo di una nuova era di innovazione e crescita.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita