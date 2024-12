Xsolla rafforza le opportunità di sviluppo di videogiochi nel Regno Unito con la partnership Office Hours presso il Red Bull Gaming Sphere

Xsolla offre agli sviluppatori indipendenti e mid-tier soluzioni di pagamento e opportunità direct-to-consumer

LONDRA: Xsolla, società globale di commercio di videogiochi, è entusiasta di annunciare il suo ruolo di partner sostenitore ufficiale (Soluzioni di pagamento) per Office Hours all'evento Red Bull Gaming Sphere dell'11 dicembre. Questo evento collaborativo, ospitato presso il Red Bull Gaming Sphere a Shoreditch, Londra, offre una combinazione unica di spazi di co-working, dibattiti con esperti e presentazioni di giochi per promuovere nuove opportunità per gli sviluppatori di crescere, imparare ed espandere la loro presenza nel Regno Unito e a livello globale.

"Crediamo nella possibilità di offrire un accesso equo alle opportunità e ci impegniamo a sostenere gli sforzi per far crescere la comunità locale di sviluppatori di videogiochi nel Regno Unito", ha dichiarato Chris Meredith, SVP EMEA di Xsolla. "Grazie alle nostre soluzioni di pagamento avanzate, puntiamo a mettere gli sviluppatori in condizione di dare vita alle loro idee creative".

L'evento trasformerà il Red Bull Gaming Sphere London in uno spazio di co-working aperto e inclusivo dalle 9:00 alle 22:30, con ingresso gratuito per tutti i partecipanti. Alle 9:00 gli sviluppatori potranno lavorare a progetti, collaborare con i colleghi e condividere i loro giochi per ricevere un feedback. A partire dalle 16:30, i partecipanti potranno fare networking ed esporre i loro giochi a un pubblico di professionisti e appassionati del settore e partecipare alla competizione votata dai partecipanti per il premio "Best-in-Show", presentato da Xsolla. Dalle 19:15, i partecipanti potranno prendere parte a una discussione interattiva intitolata "Publishing Power: What developers need to know": un panel con approfondimenti per gli sviluppatori direttamente dagli editori Fireshine Games, Modern Wolf e Secret Mode.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, visitare la pagina ufficiale qui

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha consentito a migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, di finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali realtà innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per far sì che i suoi partner raggiungano un numero maggiore di mercati internazionali, realizzino più ricavi e creino rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede centrale e legale a Los Angeles, California, Xsolla ha sedi a Londra, Berlino, Seoul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e varie altre città del mondo.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più, visitare il sito xsolla.com

Informazioni su Red Bull Gaming Sphere London

Il Red Bull Gaming Sphere London è uno studio e un luogo in grado di dare ali a creatori, professionisti degli e-sport e comunità di gioco in tutto il Regno Unito. La sede all'avanguardia di Shoreditch è uno dei migliori hub di gioco del Regno Unito e ospita importanti trasmissioni di competizioni di giochi, eventi di esport, bootcamp, workshop per creatori ed eventi per streamer, per consentire all'intera industria del gaming di perseguire le proprie passioni e aumentare il proprio livello. Il Red Bull Gaming Sphere offre regolarmente giornate gratuite, in cui il pubblico può venire a giocare.

Per ulteriori informazioni sul Red Bull Gaming Sphere London, visitare il sito: https://www.redbull.com/gb-en/projects/gaming-sphere

Fonte: Business Wire

