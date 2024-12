Il consiglio di amministrazione di Verne nomina il veterano del settore dei data center, A. William Stein, in qualità di presidente non esecutivo

In seguito alla recente acquisizione da parte di Ardian, l'ex CEO di Digital Realty entra nel consiglio di amministrazione di Verne per dare impulso alla crescita e guidare l'espansione dell'azienda verso i paesi nordici, continuando a sviluppare la sua piattaforma di data center alimentata in modo sostenibile.

LONDRA: Verne, il principale fornitore di data center HPC alimentati in modo sostenibile in tutti i paesi nordici, e Ardian, una società di investimento privata leader a livello mondiale, hanno annunciato oggi che A. William "Bill" Stein, ex CEO di Digital Realty Trust, è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione di Verne, che continua a sviluppare la sua piattaforma di data center alimentata in modo sostenibile.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita