ClickHouse annuncia un accordo di collaborazione strategica con AWS per promuovere l'analisi dei dati in tempo reale e l'innovazione dell'IA generativa

MOUNTAIN VIEW, Calif.: ClickHouse, Inc., leader nell'analisi in tempo reale, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo quinquennale di collaborazione strategica (SCA) con Amazon Web Services (AWS), finalizzato ad accelerare l'innovazione nell'archiviazione dei dati in tempo reale, l'osservabilità, la business intelligence, l'apprendimento automatico e le soluzioni di IA generativa.

La collaborazione amplierà il rapporto di ClickHouse con AWS e introdurrà nuove integrazioni tra ClickHouse Cloud e i servizi di AWS, compresi Amazon Data Firehose, Amazon Relational Database Service (RDS), AWS Glue e Amazon Bedrock. Insieme, questi faciliteranno la creazione e la gestione da parte dei clienti di applicazioni di analisi altamente performanti e di intelligenza artificiale generativa. Inoltre, questo fornirà ai clienti installazioni fluide, interoperabilità potenziata e prestazioni ottimali di carichi di lavoro a uso intensivo di dati alimentati da ClickHouse su AWS.

Oltre alle integrazioni più ravvicinate, ClickHouse e AWS creeranno nuove soluzioni industriali su misura per clienti che vanno dalla finanza all'e-commerce, ai videogiochi. Queste soluzioni consentiranno alle aziende di utilizzare la potenza del motore analitico in tempo reale di ClickHouse assieme ai servizi AWS per promuovere esiti innovativi. Le due società inoltre collaboreranno ad attività congiunte di marketing finalizzate a fornire alle aziende strumenti all'avanguardia per estrarre informazioni azionabili dai propri dati su scala.

“L'infrastruttura affidabile e la portata globale di AWS sono state cruciali per il successo del lancio di ClickHouse Cloud”, ha affermato Aaron Katz, CEO di ClickHouse. “La nostra quotazione su AWS Marketplace ha ampliato significativamente la portata dei nostri clienti, mentre AWS Partner Network ci ha aiutati a coinvolgerci con i clienti aziendali. Questo ha portato a un incremento della crescita pari al 150% nella nostra base clienti su AWS Marketplace nel 2024. Ora, con l'accordo di collaborazione strategica, concentriamo gli sforzi sulle integrazioni, le soluzioni comuni e le attività di marketing per aiutare i clienti a liberare tutto il potenziale dei loro dati e promuovere l'innovazione nelle rispettive industrie”.

“Continuiamo a investire per aiutare aziende in fase di crescita, come ClickHouse, a utilizzare l'infrastruttura di AWS, le risorse e servizi come AWS Marketplace per ampliare rapidamente e scalare le proprie attività”, ha dichiarato Julia Chen, Vice Presidente di AWS Partner Core. “Integrando ClickHouse Cloud e i servizi AWS come Amazon Bedrock, i clienti possono utilizzare la forza di entrambe le aziende per creare più facilmente applicazioni all'avanguardia in tempo reale, come il rilevamento istantaneo delle frodi, le esperienze utente adattive e l'intelligenza operativa dinamica, aprendo nuove possibilità per rimanere all'avanguardia nell'attuale scenario competitivo”.

Aiutare i clienti a ottenere il migliore valore commerciale dai propri investimenti in data lake e nelle analisi dei dati è fondamentale per la collaborazione tra ClickHouse e AWS. Dal lancio di ClickHouse Cloud su AWS nel 2022, sono già state implementate migliaia di installazioni ClickHouse, a supporto di clienti comuni che vanno dalle startup alle aziende Fortune 500. Ogni giorno, i clienti di ClickHouse su AWS eseguono oltre 2 miliardi di query, che analizzano oltre 1,5 quadrilioni di record su 50 petabyte di dati.

"Migrando i nostri carichi di lavoro analitici su ClickHouse Cloud su AWS abbiamo semplificato l'integrazione con dati che risiedono in AWS, ottenuto miglioramenti significativi in termini di prestazioni delle query, e prevediamo costi annuali molto più bassi. Questo ci ha permesso di creare più rapidamente nuove funzionalità che aiutano i nostri clienti a comprendere meglio i propri consumatori e le prestazioni delle proprie strategie di coinvolgimento", ha spiegato Jon Hyman, Cofondatore e Direttore tecnologico di Braze [NASDAQ: BRZE].

Questa collaborazione sottolinea il valore di ClickHouse e AWS nel fornire flessibilità e liberare maggiore valore commerciale per i clienti di tutti i settori. Per maggiori informazioni, visitare: www.clickhouse.com

Informazioni su ClickHouse

ClickHouse è un sistema di gestione di database colonnari veloce e open-source che consente l'elaborazione e l'analisi dei dati in tempo reale. Progettato per garantire elevate prestazioni, ClickHouse Cloud offre una velocità di interrogazione eccezionale, che lo rende una soluzione ideale per la gestione di grandi volumi di dati. Soluzione scelta da aziende leader come Lyft, Deutsche Bank e LangChain, ClickHouse Cloud consente alle aziende di ottenere informazioni critiche e di guidare il processo decisionale grazie a un'infrastruttura di dati scalabile, efficiente e robusta. Per ulteriori informazioni, visitare il sito clickhouse.com.

Fonte: Business Wire

