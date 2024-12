Xsolla lancerà la Xsolla StarNest Academy e l'Incubator Program a Baku

La collaborazione in Azerbaigian mira a creare un florido ecosistema per lo sviluppo dei videogiochi, promuovendo il talento locale con il lancio di nuovi programmi nel 2025

BAKU, Azerbaigian: Xsolla, azienda globale di commercio di videogiochi, ha annunciato una collaborazione strategica con StarNest e l'Agenzia per l'innovazione e lo sviluppo digitale in Azerbaigian (IDDA, Innovation and Digital Development Agency) per fondare la Xsolla StarNest Academy e l'Incubator Program. Questa collaborazione innovativa è stata annunciata al festival dei videogiochi più grande della regione, il Gamesummit Winter Edition 2024, a Baku, Azerbaigian.

Il Gamesummit Winter Edition 2024 ha evidenziato la crescita dell'industria dei videogiochi in Azerbaigian, con discussioni sulle tendenze, sulle migliori pratiche globali, e presentazioni di videogiochi realizzati a livello locale. Al festival, IDDA e Xsolla hanno annunciato piani per promuovere sviluppatori locali, progettisti di videogiochi e studi con programmi di formazione, incubazione e accelerazione all'avanguardia, e accesso a risorse finanziarie e tecnologiche. Questa collaborazione ridefinirà il ruolo dell'Azerbaigian nell'industria globale dei videogiochi promuovendo il talento e l'innovazione a livello locale.

“Questa collaborazione apre ampie opportunità per implementare progetti congiunti che promuoveranno lo sviluppo del settore dei videogiochi in Azerbaigian”, ha affermato Yevgeniya Bikmurzina, Responsabile del Dipartimento dell'ecosistema di innovazione dell'IDDA. “Gli studi di videogiochi dell'Azerbaigian avranno accesso agli strumenti e alle risorse necessarie per lasciare il segno sul mercato globale”.

“Questa collaborazione rappresenta un traguardo significativo per Xsolla, mentre collaboriamo con i leader dell'Azerbaigian per liberare il potenziale della regione”, ha dichiarato Rytis Joseph Jan, SVP di Global Strategic Partnerships presso Xsolla. “Unendo le nostre competenze globali con la leadership visionaria dei nostri partner, miriamo a potenziare la nuova generazione di talenti in Azerbaigian e promuovere l'innovazione con un impatto globale”.

Il programma Incubator e Accelerator di Xsolla in Azerbaigian

Il programma Incubator e Accelerator di Xsolla supporterà la comunità di sviluppatori di videogiochi in Azerbaigian fornendo strumenti, guida e risorse per trasformare idee in progetti di successo. L'Incubator aiuterà gli sviluppatori iniziali a raffinare concetti, maturare competenze tecniche e collaborare con esperti internazionali. L'Accelerator aiuterà studi consolidati a scalare i propri progetti, offrendo accesso a finanziamenti, tutoraggio e collegamenti globali nel settore. Questi programmi mirano a posizionare l'Azerbaigian come attore chiave nell'industria dei videogiochi, creando opportunità di successo globale per talenti locali.

Xsolla StarNest Academy

La Xsolla StarNest Academy offrirà a 90 giovani formazione specializzata nello sviluppo di videogiochi. Inoltre, il programma incubazione verrà lanciato nel 2025 per supportare studi locali di videogiochi, offrendo guida e supervisione da parte di esperti internazionali, accesso a risorse finanziarie e opportunità di illustrazione dei videogiochi a livello globale.

StarNest, società azerbaigiana di telecomunicazioni, guiderà le attività per garantire una sede dedicata per l'Accademia, assicurando un ambiente adatto a promuovere la crescita e l'apprendimento. IDDA offrirà supervisione strategica per allineare l'iniziativa agli obiettivi nazionali per la trasformazione digitale del Paese.

Sede centrale regionale

Xsolla sta inoltre esplorando le possibilità di aprire la sede centrale regionale per l'Asia Centrale a Baku per supportare ulteriormente il suo impegno nei confronti della comunità e degli sviluppatori di videogiochi nella regione. La nuova sede centrale servirà da hub regionale oltre che da centro tecnologico per lo sviluppo e il supporto all'avanguardia delle sue soluzioni eccellenza del settore.

Con la collaborazione Xsolla StarNest, questo segna un nuovo capitolo per il settore dei videogiochi azerbaigiano, riflettendo la visione condivisa per permettere al Paese di raggiungere una posizione leader nella regione per lo sviluppo dei videogiochi l'innovazione digitale.

Questa collaborazione innovativa prepara l'Azerbaigian per diventare un centro di innovazione e sviluppo dei talenti nel settore dei videogiochi. Per maggiori informazioni, visitare: xsolla.blog/azerbaijan

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha consentito a migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, di finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali realtà innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per far sì che i suoi partner raggiungano un numero maggiore di mercati internazionali, realizzino più ricavi e creino rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede centrale e legale a Los Angeles, California, Xsolla ha sedi a Londra, Berlino, Seoul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e varie altre città del mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Informazioni sulla Innovation and Digital Development Agency (IDDA)

IDDA è un'agenzia governativa azerbaigiana specializzata in diplomazia e analisi digitali, impegnata a offrire ricerca, formazione e consulenza per migliorare la presenza digitale delle istituzioni. Il suo ruolo è fondamentale nella creazione di moderne strategie diplomatiche attraverso strumenti digitali e analisi di dati.

Per maggiori informazioni, visitare idda.az

Informazioni su StarNest

StarNest è un'importante azienda di telecomunicazioni azerbaigiana che fornisce soluzioni internet e di rete, compresi servizi a banda larga, connettività aziendale e supporto all'infrastruttura IT. StarNest è impegnata a promuovere la crescita tecnologica e la trasformazione digitale in Azerbaigian.

Per maggiori informazioni, visitare starnest.io

Informazioni su GameSummit

GameSummit è un'autorevole organizzazione in Azerbaigian, incentrata sullo sviluppo dell'industria dei videogiochi. Grazie a eventi come Gamesummit Winter e Summer Edition, crea opportunità per studi di videogiochi locali, promuove l'innovazione e sensibilizza il pubblico sulle prospettive professionali nel settore dei videogiochi e degli esport.

Per maggiori informazioni, visitare gamesummit.ai

Fonte: Business Wire

