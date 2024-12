DNP consegue la maggiore risoluzione necessaria per pattern dettagliati sulle fotomaschere create mediante litografia EUV per andare oltre la generazione dei 2 nm

Inizia la fornitura di campioni di fotomaschere realizzate mediante litografia High-NA EUV per dispositivi a semiconduttore di nuova generazione

TOKYO: Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912) ha conseguito l’elevata risoluzione per pattern dettagliati necessaria per creare fotomaschere per dispositivi a semiconduttori per circuiti logici di generazione che va oltre i 2 nm (1 nm = 10-9 metri) 1 e che supporta la litografia ultravioletta estrema (EUV) – il processo all’avanguardia per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttori.

DNP ha inoltre completato la valutazione dei criteri per fotomaschere compatibili con High-Numerical Aperture2 , l’applicazione attualmente considerata per dispositivi a semiconduttore di nuova generazione che vadano oltre quella dei 2 nm e ha iniziato la fornitura di fotomaschere di valutazione. La litografia High-NA EUV rende possibile formare pattern dettagliati sui wafer di silicio con risoluzione superiore a quella finora possibile e si prevede che permetterà di realizzare dispositivi a semiconduttore a basso consumo di potenza e altamente performanti.

Fonte: Business Wire

