Le offerte di Tineco per un Natale casalingo

Dal 9 al 22 dicembre è possibile assicurarsi un modello Tineco a un prezzo competitivo

Milano: Quest’anno Tineco ha deciso di festeggiare il Natale con una serie di offerte dedicate a dei modelli selezionati: dal 9 al 22 dicembre sarà possibile acquistarli su Amazon a dei prezzi competitivi, assicurandosi così gli ultimi regali di Natale o un regalo per la propria casa!

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6

Per chi è alla ricerca di innovazione e flessibilità, il FLOOR ONE STRETCH S6 è la scelta perfetta. Grazie alla sua capacità di piegarsi fino a 180°, può raggiungere facilmente spazi difficili come sotto i mobili e negli angoli stretti. Questo modello include il sistema di separazione dell’acqua sporca a tre camere, che protegge il motore mantenendo una potenza costante anche in posizione orizzontale. L’autonomia migliorata, che arriva fino a 40 minuti, consente una pulizia prolungata senza interruzioni.

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 è disponibile su Amazon.

Prezzo originale: 599€

Offerta: 479€

TINECO FLOOR ONE S7 Pro

Altamente efficiente, il FLOOR ONE S7 Pro è adatto anche ai pavimenti più difficile da pulire: aspira e lava contemporaneamente in un solo passaggio, rimuovendo efficacemente sia lo sporco secco che quello umido.

Il sistema MHCBS (Balanced-Pressure Water Flow System) di Tineco garantisce una pulizia ancora maggiore: un raschietto integrato rimuove la maggior parte dello sporco sul rullo prima che inizi il ciclo di pulizia successivo. In combinazione con l’utilizzo di acqua pulita, l’efficace riciclo di quella sporca e la velocità di rotazione dei rulli di 450 giri/min, il tempo di asciugatura della spazzola è ridotto e i residui di acqua sporca sono minimi. Ciò significa che i batteri non hanno alcuna possibilità di diffondersi.

TINECO FLOOR ONE S7 Pro è disponibile su Amazon.

Prezzo originale: 799€

Offerta: 499€

TINECO FLOOR ONE S5

Progettato per unire performance e semplicità d’uso, il FLOOR ONE S5 è una soluzione intelligente e versatile. Dotato del sensore iLoop, rileva sporco fresco e incrostato, adattando automaticamente la potenza per un’efficacia ottimale. Con una batteria che offre 35 minuti di autonomia e serbatoi separati per acqua pulita e sporca, questo modello è pensato per una pulizia continua e senza stress.

TINECO FLOOR ONE S5 è disponibile su Amazon.

Prezzo originale: 519€

Offerta: 299€

TINECO FLOOR ONE SWITCH S6

Questa soluzione di Tineco è perfetta per chi ha bisogno di rimuovere una tipologia di sporco che un aspirapolvere tradizionale non riesce a rimuovere. FLOOR ONE SWITCH S6 è dotato di una gamma di accessori per la pulizia di superfici morbide e dure, grazie al motore SwitchPro Motor, è possibile sostituire gli accessori in pochissimi attimi.

Questo modello presenta tutte le tecnologie originali Tineco: il sistema di autopulizia FlashDry, la tecnologia PureCyclone e la tecnologia innovativa MHCBS, per una pulizia con acqua sempre pulita.

TINECO FLOOR ONE SWITCH S6 è disponibile su Amazon.

Prezzo originale: 649 €

Offerta: 499 €

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita