L'analizzatore metabolico per cellule vive PHC (LiCellMo) riceve il premio per l'innovazione 2024 da The Analytical Scientist

TOKYO: La divisione biomedica di PHC Corporation (sede centrale: Chiyoda-ku, Tokyo, Giappone; Presidente: Nobuaki Nakamura), ha ricevuto un premio per l'innovazione 2024 da The Analytical Scientist1 per il suo analizzatore metabolico per cellule vive, LiCellMoTM. LiCellMo è stato lanciato a scopo di ricerca in Giappone a settembre e in ottobre negli Stati Uniti, in Regno Unito, UE, Cina e altre regioni in Asia2, e fornisce misurazioni continue di dati relativi alle principali vie metaboliche cellulari3, offrendo ai ricercatori un quadro preciso di modifiche in precedenza non osservabili dello stato delle cellule nel tempo e consentendo di prendere decisioni di ricerca più informate.

Fonte: Business Wire

