Xylem rileva una quota di maggioranza in Idrica per potenziare le aziende di servizi idrici con soluzioni intelligenti

Le aziende integreranno ulteriormente soluzioni che aiutano iad accelerare la digitalizzazione dei servizi e ad affrontare sfide critiche come le carenze idriche e infrastrutture datate

WASHINGTON, D.C.: Xylem (NYSE: XYL), società globale di soluzioni idriche, oggi ha annunciato di aver rilevato una quota di maggioranza in Idrica, azienda leader nella gestione e analisi dei dati idrici, per potenziare le forniture idriche con soluzioni intelligenti per affrontare le sfide più critiche del settore.

Xylem Vue, che abbina il portafoglio esistente di soluzioni digitali idriche di Xylem e la piattaforma tecnologica di Idrica, consente ai clienti di affrontare sfide critiche come carenze di acqua e infrastrutture datate con informazioni in tempo reale.

Fonte: Business Wire

