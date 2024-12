Shurick Agapitov, fondatore di Xsolla, pubblica Once Upon Tomorrow Fortnite Island: un'innovativa esperienza immersiva che va vivere l'universo del romanzo

Le sfide adrenaliniche del parkour incontrano il gameplay basato sulle storie in una nuova mappa di Fortnite Creative ispirata da Once Upon Tomorrow

LOS ANGELES: Shurick Agapitov, fondatore di Xsolla e visionario nell'industria dei videogiochi, è lieto di annunciare la pubblicazione di Once Upon Tomorrow Fortnite Island. Questa mappa immersiva Fortnite Creative trasporta i giocatori nel mondo di ricche narrazioni del suo romanzo. L'esperienza innovativa, sviluppata nel Unreal Editor for Fortnite (UEFN), abbina con maestria le sfide del vertiginoso parkour con elementi di profonde tematiche da Once Upon Tomorrow, invitando i giocatori a mettere alla prova le loro capacità viaggiando in uno scenario affascinante dal punto di vista visivo che simboleggia la resilienza e l'avventura dei personaggi del libro.

“Once Upon Tomorrow in Fortnite Creative (C'era una volta il domani in Fortnite Creative) è il nostro modo di ampliare la portata e la profondità del romanzo, offrendo ai giocatori un viaggio interattivo che sfida le loro capacità e la loro comprensione dei temi della storia”, ha dichiarato Shurick Agapitov, Fondatrore di Xsolla. “Abbiamo progettato questa mappa per affascinare i giocatori alla ricerca di sfide impegnative e per immergerli in un mondo visivamente ricco e profondamente ispirato dal libro. È un'avventura che utilizza i punti di forza tecnici di UEFN per elevare lo storytelling di Fortnite in un modo che trasforma davvero l'esperienza del gioco”.

Ideato per spingere i limiti di Fortnite Creative, Once Upon Tomorrow offre ai giocatori un'avventura di parkour dinamica e guidata dalla narrazione, ambientata in un contesto realizzato nei dettagli, ispirato dal libro e dalla visione di Agapitov. Ogni corso presenta una serie di sfide basate sull'agilità che richiedono ai giocatori di saltare, correre e arrampicarsi con velocità e precisione, immersi costantemente in un mondo pieno di suggestioni visive che rimandano ai temi della resistenza e della scoperta, concetti fondamentali del romanzo. Agapitov ha creato un'esperienza che va oltre i tradizionali percorsi del parkour, abbinando gioco e storytelling, offrendo un'esperienza di gioco esilarante e una connessione significativa con il mondo del romanzo.

Once Upon Tomorrow è un progetto all'interno di Fortnite Creative, che unisce in maniera fluida il parkour impegnativo con la profondità della narrativa. La mappa è un testamento di ciò che può essere ottenuto utilizzando UEFN, offrendo un'esperienza coinvolgente e stratificata interessante per la vasta base di giocatori di Fortnite e gli appassionati di esperienze di gioco nuove e ricche di narrative. Ogni aspetto della mappa—dall'intensa meccanica del gioco alla progettazione atmosferica e immersiva—è stato curato per fornire un nuovo standard in Fortnite Creative.

Per maggiori informazioni su Once Upon Tomorrow e la sua esperienza immersiva di Fortnite Creative, visitare xsolla.blog/outf

Informazioni su Shurick Agapitov

Shurick Agapitov è il visionario fondatore di Xsolla, un leader riconosciuto a livello globale nel settore dei videogiochi. Noto per i suoi contributi al gaming, Web3 e al metaverso, Agapitov ha lavorato per portare Xsolla a diventare una risorsa vitale per gli sviluppatori e gli editori di giochi in tutto il mondo. Il suo impegno per migliorare le esperienze digitali e interattive è riflesso nel lancio di Once Upon Tomorrow, che estende la sua visione oltre la pagina nel mondo dinamico di Fortnite Creative.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali aziende innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per aiutare i suoi partner a raggiungere un numero maggiore di mercati internazionali, produrre più ricavi e creare rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Londra, Berlino, Seoul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Twitch, , Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per saperne di più visitare xsolla.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita