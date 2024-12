TreviPay nominata un Leader nel modello di valutazione dei vendor IDC MarketScape riguardante applicazioni per pagamenti integrati in tutto il mondo

OVERLAND PARK, Kansas: TreviPay, società che gestisce l’omonima rete di fatturazione e pagamenti B2B più affidabile, oggi ha annunciato di essere stata nominata un Leader nel modello di valutazione dei vendor IDC MarketScape: Worldwide Embedded Payment Applications 2024–2025. TreviPay è stata uno dei 20 vendor SaaS e abilitati sul cloud valutati per la strategia dei pagamenti integrati e le capacità offerte – scalabilità ed esperienza del cliente nonché agilità e funzionalità strategica.

“Il settore globale dei pagamenti integrati continua a crescere trainato dalla richiesta sempre maggiore di esperienze alla cassa semplificate e velocizzate”, spiega Jordan Steele, Direttore ricerca per il supporto alle applicazioni finanziarie in tutto il mondo presso IDC. “TreviPay ha dimostrato la sua competenza nei servizi finanziari e ha ben presente l’esigenza dei commercianti di un’integrazione agevole, configurabilità e tempo medio di pagamento per le fatture (DSO) garantito”.

Fonte: Business Wire

