Grid Dynamics lancia un portale finalizzato a ottimizzare l’esperienza dello sviluppatore e aumentare la produttività

Il nuovo portale Grid Dynamics consente alle imprese di snellire il processo di sviluppo del software grazie a una soluzione unificata e self-service – migliorando la produttività degli sviluppatori e riducendo le risorse operative.

La soluzione offre agli sviluppatori accesso immediato a modelli di applicazioni, ambienti, strumenti di gestione delle nuove versioni e altre risorse essenziali.

SAN RAMON, California: Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ: GDYN) (Grid Dynamics), una delle principali realtà nel settore dei servizi di consulenza tecnologica, ingegneria di prodotti e piattaforme, IA e coinvolgimento digitale, oggi ha annunciato il lancio di un innovativo portale per gli sviluppatori – un sistema self-service progettato per snellire il ciclo di vita dello sviluppo del software offrendo un’interfaccia unificata per la gestione di componenti software, ambienti e modelli di provisioning.

