Corpay Cross-Border prescelta come partner FX globale da UFC

Fornire accesso a soluzioni per la gestione del rischio relativo alle valute e per i pagamenti transfrontalieri

TORONTO: Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY), un leader globale nel settore dei pagamenti aziendali, annuncia che il suo business Cross-Border ha concluso un accordo con UFC, la principale organizzazione mondiale di arti marziali miste (MMA), che ne fa il Partner globale per i cambi valutari (FX) ufficiale ed esclusivo.

“La UFC ha rivoluzionato lo sport delle arti marziali miste e Corpay Cross-Border guarda con fiducia al proprio futuro come suo Partner FX globale”, commenta Brad Loder, Direttore marketing soluzioni Corpay Cross-Border. “Essere riconosciuti come un partner ufficiale di un brand sportivo globale di massimo livello, come UFC, rafforza ulteriormente la posizione di Corpay come punto di riferimento nel mondo sportivo nello sviluppo di soluzioni per la gestione del rischio relativo alle valute e per i pagamenti transfrontalieri”.

Fonte: Business Wire

