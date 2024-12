Kairon Labs e Solidus Labs collaborano per ridefinire la realizzazione del mercato etico sotto MiCA

NEW YORK e ANVERSA, Belgio: Kairon Labs, importante produttore di mercati di cripto-asset e fornitore di liquidità, si è alleato con Solidus Labs, un pioniere nelle soluzioni di conformità criptonativa e gestione del rischio, rafforzerà il suo programma di conformità, assicurando la preparazione per la Regolamentazione dei cripto-asset dei mercati (Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCA).

Con una comprovata esperienza di supporto di oltre 500 emittenti di asset digitali in oltre 100 scambi, Kairon Labs è impegnata in pratiche etiche di market-making che promuovono trasparenza e onestà nell'area dei cripto-asset. Integrando la tecnologia di sorveglianza del trading di Solidus Labs, Kairon Labs mira a monitorare proattivamente e mitigare i rischi di manipolazione del mercato nelle sue operazioni, rafforzando il suo impegno nell'integrità del mercato.

Fonte: Business Wire

