Mastercard e Xsolla migliorano l'esperienza di gioco con Pay With Points in Polonia

Grazie alle soluzioni di riscatto punti di Mastercard, Xsolla Pay With Points sarà disponibile per i titolari di Mastercard con Alior Bank

LOS ANGELES e PURCHASE, N.Y. e VARSAVIA, Polonia: Xsolla, azienda internazionale nel settore dei videogiochi, e Mastercard portano la loro collaborazione per la prima volta in Polonia attraverso Alior Bank. I titolari di Mastercard con Alior Bank ora possono utilizzare Xsolla Pay with Points per riscattare i loro punti fedeltà in acquisti in-game direttamente alla Pay Station di Xsolla. Grazie alle opzioni di riscatto digitale di Mastercard, questa integrazione consentirà ai giocatori di pagare con punti fedeltà in modo semplice e sicuro.

Il settore dei videogiochi sta crescendo rapidamente, con il numero globale di giocatori in costante aumento di anno in anno. Tuttavia, i pagamenti in-game (all'interno del gioco) rimangono un segmento che può essere migliorato. Oltre il 40% dei consumatori segnalano la necessità di assistenza con l'acquisto di valuta in-game, e oltre il 30% ritiene che fare acquisti in giochi online comporta troppi passaggi.1

Xsolla Pay with Points aiuta a risolvere questo problema con una soluzione diretta totalmente integrata nel checkout personalizzato di Xsolla Pay Station. Utilizzando i punti fedeltà della carta di credito guadagnati con gli acquisti di tutti giorni, i titolari di Mastercard con Alior Bank possono acquistare i loro giochi preferiti, articoli in-game e valute virtuali senza lasciare la piattaforma di gaming. Ora, quando un giocatore in Polonia vuole fare un acquisto online per il gioco utilizzando la sua Mastercard come forma di pagamento, i punti possono essere spesi in modo semplice e intuitivo con pochi click e maggiore sicurezza.

Cosa dicono i team

“Questa collaborazione con Alior Bank e Mastercard rappresenta una innovazione significativa nella connessione dei servizi finanziari con il gaming. Consentendo ai giocatori di utilizzare i punti fedeltà per acquisti in-game, stiamo creando un'esperienza fluida e gratificante che valorizza le transazioni di tutti i giorni e il settore del gaming”, ha dichiarato Anton Zelenin, Direttore dei prodotti, Fintech, Xsolla.

“La collaborazione con Mastercard e Alior Bank per la Pay with Points Solution ci consente di offrire ai giocatori un modo semplice e sicuro per utilizzare i punti fedeltà direttamente nei loro giochi preferiti. I consumatori possono ora utilizzare quei punti guadagnati dalle transazioni giornaliere per contrassegnare acquisti in-game di articoli digitali e merci virtuali volti a migliorare la loro esperienza di gioco”, ha affermato Berkley Egenes, Direttore del Marketing e della Crescita presso Xsolla. “Il nostro obiettivo è fornire pari accesso e opportunità a tutti, e questa integrazione in Polonia dimostra cosa è possibile per i giocatori e gli sviluppatori in tutto il mondo”.

Commentando il lancio, Scott Abrahams, vice presidente esecutivo di Global Partnerships presso Mastercard ha dichiarato, “Mastercard integra tecnologie e soluzioni nelle attività di tutti i giorni per migliorare le esperienze dei consumatori, e le nostre opzioni di riscatto dei punti fedeltà sono solo un esempio eccellente di questo. Le nostre attività con Xsolla e Alior Bank dimostrano la collaborazione del settore che promuoviamo nell'ecosistema del gaming a livello globale per consentire pagamenti semplici e sicuri e valorizzare le passioni delle persone”.

“Questa soluzione è un ulteriore passo nella creazione di esperienze valide che abbinano divertimento e vantaggi quotidiani. I giochi hanno un ruolo essenziale nella vita di molti dei nostri clienti, ed è per questo che siamo felici di supportare la loro passione offrendo un nuovo modo di utilizzare i punti fedeltà. Grazie a questa iniziativa, i nostri clienti possono arricchire i giochi durante le attività quotidiane, come fare la spesa”, ha commentato Mateusz Tomczak, Responsabile dello sviluppo prodotti presso Alior Bank.

Per saperne di più su Pay with Points di Xsolla, visitare xsolla.pro/pwp1. Per maggiori dettagli sulle soluzioni di riscatto digitale di Mastercard fare click qui.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali aziende innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per aiutare i suoi partner a raggiungere un numero maggiore di mercati internazionali, produrre più ricavi e creare rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Londra, Berlino, Seoul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora. Per maggiori informazioni e per saperne di più, visitare xsolla.com

Informazioni su Mastercard

Mastercard alimenta economie e persone in oltre 200 Paesi e territori di tutto il mondo. Insieme ai nostri clienti, costruiamo un'economia sostenibile nella quale tutti possono prosperare. Supportiamo un'ampia gamma di soluzioni di pagamento digitale, rendendo le transazioni sicure, semplici, intelligenti e accessibili. Le nostre tecnologia e innovazione, collaborazioni e reti lavorano in sintonia per offrire una serie di prodotti e servizi che aiutano le persone, le attività e i governi a realizzare il loro massimo potenziale. www.mastercard.com

Informazioni su Alior Bank

Alior Bank è una delle banche full-service in più rapida espansione in Polonia. Fondata nel 2008, Alior Bank è nata come nuova tipologia di banca che abbina le tradizionali attività bancarie con prodotti innovativi. Forte di un organico di oltre 7.000 dipendenti, Alior Bank offre prodotti e servizi, nonché qualità del servizio, che hanno attratto più di 4,5 milioni di clienti. La banca serve clienti privati e aziendali, con servizi online attraverso le sue 176 sedi e 336 strutture convenzionate. www.aliorbank.pl

