Lattice promuove la leadership degli FPGA a basso consumo con nuovi prodotti FPGA di piccole e medie dimensioni

HILLSBORO, Ore.: Oggi, alla Lattice Developers Conference 2024, Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ha ampliato la sua leadership nell'innovazione di FPGA dall'edge al cloud con il lancio di nuove, entusiasmanti soluzioni di hardware e software. La nuova piattaforma di piccoli FPGA di nuova generazione Lattice Nexus™ 2 e la prima serie di dispositivi basati sulla piattaforma, FPGA per usi generici Lattice Certus™-N2, offrono connettività avanzata, potenza e prestazioni ottimizzate e sicurezza prime nella categoria. Lattice ha inoltre annunciato nuove opzioni di capacità di dispositivi FPGA di medie dimensioni – Lattice Avant™ 30 e Avant™ 50 – e nuove versioni di strumenti di software di progettazione Lattice e stack di soluzioni specifiche per applicazioni per aiutare ad accelerare il time-to-market dei clienti.

“In Lattice, siamo orgogliosi di guidare i progressi tecnologici negli FPGA di piccole dimensioni a basso consumo, assicurando che i nostri clienti abbiano i dispositivi, gli strumenti e le soluzioni ottimali per progettare applicazioni rivoluzionarie che sono efficienti in termini energetici, rapidi e sicuri”, ha dichiarato Esam Elashmawi, Direttore delle strategie e del marketing di Lattice Semiconductor. “Dall'edge al cloud in una gamma di industrie, gli FPGA sono all'avanguardia dell'innovazione, e noi ci impegniamo a offrire piccole e medie soluzioni di FPGA solidi e versatili che consentono ai nostri clienti e partner di liberare il proprio pieno potenziale”.

Promuovere l'innovazione dei piccoli FPGA

La nuova piattaforma di piccoli FPGA Lattice Nexus 2 abbina progressi nella connettività, potenza a consumi e prestazioni ottimizzate per soddisfare la domanda crescente di applicazioni edge che richiedono elaborazioni efficienti, bridging e capacità di controllo.

Realizzata sulla base della comprovata tecnologia 16 nm FinFET TSMC, Lattice Nexus 2 continua la leadership dell'azienda nei piccoli FPGA a basso consumo dotando i clienti di

Efficienza energetica Consumi fino a 3 volte inferiori rispetto a dispositivi della concorrenza di categoria simile, consentendo efficienze energetiche e di progettazione termica, migliori costi operativi e maggiore affidabilità. Monitoraggio con sensore di edge efficiente in termini energetici fino a 10 volte rispetto a dispositivi della concorrenza di categoria simile.

Prestazioni Velocità di MIPI fino a 3,2 volte più rapida rispetto a dispositivi della concorrenza di categoria simile per una maggiore rapidità delle connessioni e dei trasferimenti di dati. Tempi di configurazione fino a 10 volte più rapidi rispetto a dispositivi della concorrenza di categoria simile, migliorando l'efficienza totale, la tolleranza dei guasti e la sicurezza in applicazioni di sicurezza critica.

Il fattore dimensioni Dimensioni fino a 5 volte inferiori rispetto ai dispositivi della concorrenza di categoria simile, consentendo progettazioni di sistemi più semplici ed efficienti.

Connettività Abbina il 16G SERDES multiprotocollo da 16G con controller PCIe® Gen 4, I/O ad alte prestazioni, supporto dell'interfaccia di memoria LPDDR4 ad alta velocità e MIPI D & C-PHY leader del settore fino a 7,98 Gbps.

Sicurezza La sicurezza leader del settore con 256-bit AES-GCM e SHA3-512; conforme agli standard FIPS 140-3 di livello 2. Agilità crittografica, prontezza post-quantistica e protezione anti-temperamento. Torcia integrata per consentire una configurazione più rapida e sicura. Opzioni per l'utente finale per esigenze di sicurezza dei dati in movimento dei clienti.



La piattaforma Lattice Nexus 2 è architettata per la scalabilità che consentirà il rapido sviluppo di diverse famiglie di nuovi dispositivi a partire da oggi, con il lancio della famiglia di FPGA per usi generici Lattice Certus™-N2. Gli FPGA Lattice Certus-N2 sono disponibili oggi e sono supportati dalle ultime versioni del software di progettazione Lattice Propel™ e Lattice Radiant™.

Estensione del portafoglio FPGA di medie dimensioni

Create dalla premiata piattaforma Lattice Avant, Avant 30 e Avant 50 offrono nuove opzioni di funzionalità che consentono ai clienti di sviluppare applicazioni di connettività avanzate e ottimizzate per l'edge. Questi dispositivi forniscono ai clienti ulteriori opzioni di connettività, capacità funzionale e caratteristiche.

Stack di soluzioni ampliate

Lattice ha annunciato nuove versioni di strumenti di software Lattice Radiant™ e Lattice Propel™ che supportano la nuova piattaforma FPGA Lattice Nexus 2, la famiglia FPGA Lattice Certus-N2 e i dispositivi Lattice Avant, assieme a nuove caratteristiche, tra cui le varianti RISC-V® e migliori debug, calcoli della potenza e facilità d'uso.

Lattice ha anche annunciato quattro aggiornamenti di stack di soluzioni nell'edge AI con Lattice sensAI™, la vista integrata con Lattice mVision™, l'automazione di fabbrica con Lattice Automate™, e progettazioni automotive con Lattice Drive™. Questi aggiornamenti comprendono prestazioni superiori, con migliori caratteristiche specifiche di applicazione e progettazioni ampliate di IP, dimostrazione e riferimento.

Questi annunci sono stati fatti oggi durante la trasmissione live nell'ambito della Lattice Developers Conference 2024. Una registrazione sarà disponibile prossimamente sul sito del portale dedicato all'evento. Lattice Developers Conference si sta svolgendo virtualmente dal 10 all'11 dicembre 2024, e presenta un'incredibile programma di conferenze, sessioni di approfondimento e un'ampia gamma di dimostrazioni di tecnologie su base FPGA da parte di Lattice e di altri leader del settore.

Per maggiori informazioni sui nuovi prodotti, leggere l'ultimo blog e visitare:

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice visitare il sito www.latticesemi.com. Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat o Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'uso del termine "partner" non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

