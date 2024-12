Owkin presenta nuovi spunti di riflessione sulle opportunità e le sfide della patologia digitale e delle soluzioni di IA in ambito sanitario

Il 55% dei patologi e degli oncologi intervistati a livello globale sta vivendo situazioni di stress e burnout a causa della crescente complessità e degli elevati carichi di lavoro

Più di un terzo evidenzia che i carichi a cui è sottoposto il personale vanno a scapito della cura dei pazienti e il 77% dichiara che l'IA aiuterà a ridurre i tempi di attesa per i test e contribuirà all'assunzione del personale

e l risultati di questo rapporto sottolineano la necessità urgente di affrontare le crescenti sfide che patologi e oncologi devono affrontare

PARIGI: Owkin, la prima AI-biotech end-to-end che utilizza l'IA avanzata per sbloccare la ricerca, lo sviluppo e la diagnostica di farmaci di precisione, ha presentato il suo ultimo rapporto, State of the Nation: Opportunities and Challenges for Digital Pathology and AI Solutions, in cui si analizza lo scenario in evoluzione della patologia digitale e dell'IA nella sanità negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia.

Fonte: Business Wire

